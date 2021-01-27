В России началось снижение заболеваемости коронавирусом

В России впервые с октября прошлого года выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба на 27 января, в России за сутки заразились коронавирусом 17 741 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, сейчас фаза медленного роста числа заболевших завершилась и сменилась фазой стабилизации. По мнению ученого, скорее всего к летним показателям по заболеваемости ковидом Россия вернется уже к концу весны, в мае. Свою роль играет и начавшаяся массовая вакцинация. Сейчас россияне могут сделать себе прививку препаратом "Спутник V", а с февраля будет доступна и вторая вакцина - "ЭпиВакКорона".

Из резервного фонда кабмина центру "Вектор" выделят деньги на изготовление более 2 млн доз этой вакцины: распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "ЭпиВакКорона" состоит из трех фрагментов белка - шипа коронавируса, которые прицеплены к белку-носителю.