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27.01.2021 18:57
Рубрика: Общество

Повидавшие ковиды

В России началось снижение заболеваемости коронавирусом
Текст: Ольга Игнатова, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
В России впервые с октября прошлого года выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба на 27 января, в России за сутки заразились коронавирусом 17 741 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, сейчас фаза медленного роста числа заболевших завершилась и сменилась фазой стабилизации. По мнению ученого, скорее всего к летним показателям по заболеваемости ковидом Россия вернется уже к концу весны, в мае. Свою роль играет и начавшаяся массовая вакцинация. Сейчас россияне могут сделать себе прививку препаратом "Спутник V", а с февраля будет доступна и вторая вакцина - "ЭпиВакКорона".

Из резервного фонда кабмина центру "Вектор" выделят деньги на изготовление более 2 млн доз этой вакцины: распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "ЭпиВакКорона" состоит из трех фрагментов белка - шипа коронавируса, которые прицеплены к белку-носителю.

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