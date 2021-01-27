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27.01.2021 18:53
Рубрика: Общество

Андроид среди звезд

Робот для работы в открытом космосе появится в России
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Уникальный робот для помощи космонавтам, в том числе и при работах в открытом космосе, может в скором времени появиться в России.

О начале работ по изготовлению робототехнического комплекса антропоморфного типа (человекообразного робота) заявили в НПО "Андроидная техника". Это предприятие известно тем, что впервые в мире отправило на Международную космическую станцию робота "Федора", который провел там две недели.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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К работам по изготовлению нового робота проекта "Теледроид" приступили еще с 1 декабря 2020 года. На предприятии отметили, что сейчас разрабатывается рабочая конструкторская документация, а затем будет создано несколько прототипов робота.

"Теледроид" должен вобрать в себя все лучшие технологии, которые были апробированы в космосе на роботе "Федоре". Новый робот-космонавт должен будет работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. Управлять человекообразным роботом будет оператор с земли или космонавт с Международной космической станции.

К примеру, робот под управлением оператора сможет провести подготовку людей перед выходом в открытый космос, выполнять несложные операции на борту МКС. Или вообще сможет долгое время находиться на поверхности МКС, следя за сохранностью станции.

Планируется, что те навыки, которые получит робот, в дальнейшем будут использованы при создании робототехники для Луны.

Общество Космос Роботы: настоящее и будущее

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