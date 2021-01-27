В США могут ввести запрет на профессии по политическим взглядам

Новости

Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 18:13
Рубрика: В мире

Партия проверит

В США могут ввести запрет на профессии по политическим взглядам
Текст: Игорь Дунаевский
Внесенный в Палату представителей США законопроект предлагает поправки в опросник, который заполняют претенденты на работу в госструктурах. Разработавшие его законодатели-демократы хотят спрашивать "о связях или причастности к деятельности организаций, распространяющих теории заговора или дезинформацию о правительстве США.
Вопрос об участии в протестах у Капитолия может стать одним из пунктов анкеты для госслужащих. Фото: REUTERS Вопрос об участии в протестах у Капитолия может стать одним из пунктов анкеты для госслужащих. Фото: REUTERS
Вопрос об участии в протестах у Капитолия может стать одним из пунктов анкеты для госслужащих. Фото: REUTERS
Представители Фемиды призвали Байдена отменить смертную казнь в США

На первый взгляд вопрос кажется логичным для претендентов на работу в госведомствах. Но при ближайшем рассмотрении складывается впечатление, будто пришедшие к власти демократы хотят закрыть дорогу на госслужбу всем, чье мнение не совпадает с линией партии. Например, предложение задавать вопрос о том, принимал ли претендент участие в акции протеста у Капитолия 6 января, недвусмысленно указывает на то, какой именно смысл вкладывается в понятие "теория заговора". На эту акцию собрались сторонники Дональда Трампа, считающие итоги президентских выборов в США сфальсифицированными. Получается, что создается повод отказать всем им при прохождении проверки безопасности.

Стоит учитывать и то, что сам термин "теория заговора" в американской мейнстрим-прессе употребляется исключительно по отношению к правым и ультраправым, но почти никогда - к либеральным активистам. "Теории заговора и дезинформация о правительстве США? Подождите секундочку!" - прокомментировал ситуацию ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Он привел сбойку из высказываний конгрессмена-демократа Адама Шиффа, возглавляющего комитет по разведке в Палате представителей, в которых тот рассказывает о якобы существующих доказательствах сговора между командой Трампа и Россией.

Законопроект дает возможность "завернуть" любого кандидата на работу в госструктуре

Напомним, все расследования в Вашингтоне так и не выявили никаких убедительных свидетельств этим домыслым. "Люди, которые годами распространяли опровергнутые фактами теории заговора... Всем им ничего не будет", - указал Карлсон. Ведущий Fox News назвал законопроект попыткой контролировать мысли американцев, от которой веет "диктатурой".

Между тем

Командование американских сухопутных сил смягчило требования к внешнему виду военнослужащих. Для женщин больше не будет ограничений по длине волос. Кроме того, теперь разрешены многочисленные прически - например, косы, сенегальские косы и дредлоки. Вдобавок женщины смогут собирать волосы в обычный "конский хвост", если стандартный пучок сделать не получается. Уточняется, что хвост можно будет делать во время тренировок, при ношении военной формы, а также специального снаряжения вроде касок.

Некоторые ограничения на эксперименты с прической все же останутся. Как женщинам, так и мужчинам разрешат красить волосы, но выбирать для этого нужно натуральные оттенки, а не красные, синие, розовые и прочие "кричащие" цвета. Представителям обоих полов также разрешат красить ногти, только мужчинам - исключительно бесцветным лаком, а женщинам - любым, не сильно привлекающим внимание.

Помимо этого, американкам разрешат носить вместе с военной формой небольшие ушные серьги, но только не в полевых и боевых условиях, а также не в местах, где нет доступа к нормальной гигиене. Мужчинам же серьги по-прежнему носить запрещено. Один из пунктов касается женщин на службе, которые кормят грудью. Делать это можно только в местах, где в соответствии со специальными стандартами разрешено находиться солдату и ребенку. Матерям разрешается носить для этого дополнительную футболку, снимать форменную куртку и расстегивать рубашку. При этом прикрывать себя и ребенка во время кормления совсем не обязательно.

Подготовила Диана Ковалева

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"