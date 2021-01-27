В США могут ввести запрет на профессии по политическим взглядам

Внесенный в Палату представителей США законопроект предлагает поправки в опросник, который заполняют претенденты на работу в госструктурах. Разработавшие его законодатели-демократы хотят спрашивать "о связях или причастности к деятельности организаций, распространяющих теории заговора или дезинформацию о правительстве США.

На первый взгляд вопрос кажется логичным для претендентов на работу в госведомствах. Но при ближайшем рассмотрении складывается впечатление, будто пришедшие к власти демократы хотят закрыть дорогу на госслужбу всем, чье мнение не совпадает с линией партии. Например, предложение задавать вопрос о том, принимал ли претендент участие в акции протеста у Капитолия 6 января, недвусмысленно указывает на то, какой именно смысл вкладывается в понятие "теория заговора". На эту акцию собрались сторонники Дональда Трампа, считающие итоги президентских выборов в США сфальсифицированными. Получается, что создается повод отказать всем им при прохождении проверки безопасности.

Стоит учитывать и то, что сам термин "теория заговора" в американской мейнстрим-прессе употребляется исключительно по отношению к правым и ультраправым, но почти никогда - к либеральным активистам. "Теории заговора и дезинформация о правительстве США? Подождите секундочку!" - прокомментировал ситуацию ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Он привел сбойку из высказываний конгрессмена-демократа Адама Шиффа, возглавляющего комитет по разведке в Палате представителей, в которых тот рассказывает о якобы существующих доказательствах сговора между командой Трампа и Россией.

Законопроект дает возможность "завернуть" любого кандидата на работу в госструктуре

Напомним, все расследования в Вашингтоне так и не выявили никаких убедительных свидетельств этим домыслым. "Люди, которые годами распространяли опровергнутые фактами теории заговора... Всем им ничего не будет", - указал Карлсон. Ведущий Fox News назвал законопроект попыткой контролировать мысли американцев, от которой веет "диктатурой".

Между тем

Командование американских сухопутных сил смягчило требования к внешнему виду военнослужащих. Для женщин больше не будет ограничений по длине волос. Кроме того, теперь разрешены многочисленные прически - например, косы, сенегальские косы и дредлоки. Вдобавок женщины смогут собирать волосы в обычный "конский хвост", если стандартный пучок сделать не получается. Уточняется, что хвост можно будет делать во время тренировок, при ношении военной формы, а также специального снаряжения вроде касок.

Некоторые ограничения на эксперименты с прической все же останутся. Как женщинам, так и мужчинам разрешат красить волосы, но выбирать для этого нужно натуральные оттенки, а не красные, синие, розовые и прочие "кричащие" цвета. Представителям обоих полов также разрешат красить ногти, только мужчинам - исключительно бесцветным лаком, а женщинам - любым, не сильно привлекающим внимание.

Помимо этого, американкам разрешат носить вместе с военной формой небольшие ушные серьги, но только не в полевых и боевых условиях, а также не в местах, где нет доступа к нормальной гигиене. Мужчинам же серьги по-прежнему носить запрещено. Один из пунктов касается женщин на службе, которые кормят грудью. Делать это можно только в местах, где в соответствии со специальными стандартами разрешено находиться солдату и ребенку. Матерям разрешается носить для этого дополнительную футболку, снимать форменную куртку и расстегивать рубашку. При этом прикрывать себя и ребенка во время кормления совсем не обязательно.

Подготовила Диана Ковалева