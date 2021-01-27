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27.01.2021 17:17
Рубрика: В мире

В Турции задержали 12 боевиков

Текст: Марина Алешина

Министерство обороны Турции провело спецоперацию на границе с Сирией, задержав 12 иностранцев, примкнувших к террористической группировке 'Исламское государство' (запрещена в РФ). Среди них есть и граждане России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

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В турецком минобороны уточнили, что пятеро задержанных имеют российское гражданство, четверо - узбекское и трое - киргизское. Группа пыталась нелегально проникнуть в Сирию через КПП возле города Рейханлы в провинции Хатай.

Предполагаемых боевиков задержали ещё 31 декабря, под самый Новый год, но известно об этом стало только сейчас. Примечательно, что один из них объявлен в международный розыск и числится в красном бюллетене Интерпола.

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