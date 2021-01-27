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27.01.2021 19:29
Рубрика: В мире

В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета

Текст: Екатерина Забродина

Завод на севере Уэльса, на котором англо-шведская компания AstraZeneca работает над финальной стадией производства вакцины от коронавируса, предназначенной для британского рынка, был частично эвакуирован 27 января из-за подозрительного пакета. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на управляющую предприятием компанию Wockhardt UK.

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СМИ отмечают, что на место происшествия было направлено спецподразделение полиции по обезвреживанию бомб. Местным жителям рекомендовано избегать промышленную зону Рэксхема.

Завод обеспечивает финишную мощность для британской цепочки поставок AstraZeneca - речь идет о заключительном этапе, на котором препарат разливают во флаконы и готовят к транспортировке в клиники. Как известно, AstraZeneca согласилась поставить Британии 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом. При этом компания объявила о том, что не успеет направить весь объем первой партии вакцины в Евросоюз. Предполагалось, что до конца марта континент получит 80 миллионов доз, однако теперь речь идет лишь о 30 миллионах. В среду вечером Еврокомиссия проведет экстренное совещание с представителями AstraZeneca по этому вопросу.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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