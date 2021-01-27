В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета

Завод на севере Уэльса, на котором англо-шведская компания AstraZeneca работает над финальной стадией производства вакцины от коронавируса, предназначенной для британского рынка, был частично эвакуирован 27 января из-за подозрительного пакета. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на управляющую предприятием компанию Wockhardt UK.

СМИ отмечают, что на место происшествия было направлено спецподразделение полиции по обезвреживанию бомб. Местным жителям рекомендовано избегать промышленную зону Рэксхема.

Завод обеспечивает финишную мощность для британской цепочки поставок AstraZeneca - речь идет о заключительном этапе, на котором препарат разливают во флаконы и готовят к транспортировке в клиники. Как известно, AstraZeneca согласилась поставить Британии 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом. При этом компания объявила о том, что не успеет направить весь объем первой партии вакцины в Евросоюз. Предполагалось, что до конца марта континент получит 80 миллионов доз, однако теперь речь идет лишь о 30 миллионах. В среду вечером Еврокомиссия проведет экстренное совещание с представителями AstraZeneca по этому вопросу.