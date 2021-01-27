Валерий Фальков: В приоритете - студенческое самоуправление

Новости

Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии 15:10
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 15:10
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 15:05
Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы 14:52
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:51
Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды 14:44
В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов 14:32
Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 14:48
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: В приоритете - студенческое самоуправление

Текст: Мария Агранович
В 2021 году в числе приоритетов у министерства науки и высшего образования будет студенческое самоуправление, а студент должен стать центральной фигурой во всех вузах. Об этом рассказал в среду на встрече с журналистами студенческих СМИ глава ведомства Валерий Фальков.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Эта встреча важна: студенческие газеты и журналы есть практически в каждом университете, а студенты-журналисты знают, чем живут однокурсники, какие у них настроения и проблемы.

В зале коллегий Минобрнауки собралось два десятка молодых журналистов, еще примерно столько же - из региональных вузов всех федеральных округов - были онлайн. Что сейчас с работой у студентов? Появятся ли в вузах курсы по выбору? Почему молодежь выходит на митинги? Вопросы были более чем актуальными.

Фото: ВОЛГГТУ
Ректор ВолгГТУ рассказал, как опорный вуз превращается в экосистему

- В 2020 году, принимая во внимание пандемию и то, что многие студенты остались без заработка, мы запустили программу поддержки для студентов и выпускников. Результат - сейчас из 520 тысяч выпускников вузов прошлого года на учете в службе занятости стоит лишь полтора процента, остальные нашли работу, - отметил министр. - Кроме того, на работу в вузах устроились 15 тысяч студентов. Хотя это и временная мера, она помогает сейчас тем, кто остался без работы. И у студентов появилась запись в трудовой книжке. А это сегодня для многих работодателей - определяющий факт.

Говорили и о том, какими будут университеты в будущем.

- Вузам нужно перестроиться, в центре всего образовательного процесса должна быть фигура студента, - подчеркнул Фальков. - Высшее образование становится все динамичнее. И у студента должно быть разумное право выбора своей учебной траектории, в зависимости от профессии. Конечно, должны быть обязательные дисциплины, но от 10 до 40 процентов курсов, думаю, могут быть по выбору. Причем должна быть возможность взять курсы других вузов. А после 2 или 3 года учебы - получить подтверждение каких-то промежуточных квалификаций, чтобы можно было найти работу и потихоньку начинать карьеру.

Вообще, много говорили о выборе, причем не только образовательном. "Чего не хватает молодежи, почему мы видим молодых людей на митингах?" - такой вопрос прислали министру во время видеотрансляции в YouTube.

В тамбовском университете разработали учебный курс по киберспорту

- Желание донести свою точку зрения существуют независимо от той эпохи, где мы живем, - отреагировал Валерий Фальков. - Что надо молодежи? Постоянный, откровенный и честный диалог. Если вы чувствуете, что вас слышат, вы можете обсуждать повестку. Ведь в государстве всегда есть проблемные вопросы. Кроме того, надо поддерживать, в частности, студенческое самоуправление. Отдельно отмечу: оно станет приоритетом. Это возможность реализовать себя и получить навыки управления коллективом. Учиться не только определять траекторию развития, влиять на университет, высказывать свою точку зрения, но и слушать точку зрения коллег - надо именно в университете. То, что молодежь должна быть услышана, вне всякого сомнения.

А еще министр считает, что в вузе должна быть возможность попробовать себя в предпринимательской деятельности. Но учат ли этому сегодня? Предприниматели - особого типа люди, очень у немногих сразу есть нужные "жилки". Поэтому в Минобрнауки запускают проект "Стартап как диплом", а во многих вузах появятся стартап-студии: пространства, где можно создавать свои проекты.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России