Валерий Фальков: В приоритете - студенческое самоуправление

В 2021 году в числе приоритетов у министерства науки и высшего образования будет студенческое самоуправление, а студент должен стать центральной фигурой во всех вузах. Об этом рассказал в среду на встрече с журналистами студенческих СМИ глава ведомства Валерий Фальков.

Эта встреча важна: студенческие газеты и журналы есть практически в каждом университете, а студенты-журналисты знают, чем живут однокурсники, какие у них настроения и проблемы.

В зале коллегий Минобрнауки собралось два десятка молодых журналистов, еще примерно столько же - из региональных вузов всех федеральных округов - были онлайн. Что сейчас с работой у студентов? Появятся ли в вузах курсы по выбору? Почему молодежь выходит на митинги? Вопросы были более чем актуальными.

- В 2020 году, принимая во внимание пандемию и то, что многие студенты остались без заработка, мы запустили программу поддержки для студентов и выпускников. Результат - сейчас из 520 тысяч выпускников вузов прошлого года на учете в службе занятости стоит лишь полтора процента, остальные нашли работу, - отметил министр. - Кроме того, на работу в вузах устроились 15 тысяч студентов. Хотя это и временная мера, она помогает сейчас тем, кто остался без работы. И у студентов появилась запись в трудовой книжке. А это сегодня для многих работодателей - определяющий факт.

Говорили и о том, какими будут университеты в будущем.

- Вузам нужно перестроиться, в центре всего образовательного процесса должна быть фигура студента, - подчеркнул Фальков. - Высшее образование становится все динамичнее. И у студента должно быть разумное право выбора своей учебной траектории, в зависимости от профессии. Конечно, должны быть обязательные дисциплины, но от 10 до 40 процентов курсов, думаю, могут быть по выбору. Причем должна быть возможность взять курсы других вузов. А после 2 или 3 года учебы - получить подтверждение каких-то промежуточных квалификаций, чтобы можно было найти работу и потихоньку начинать карьеру.

Вообще, много говорили о выборе, причем не только образовательном. "Чего не хватает молодежи, почему мы видим молодых людей на митингах?" - такой вопрос прислали министру во время видеотрансляции в YouTube.

- Желание донести свою точку зрения существуют независимо от той эпохи, где мы живем, - отреагировал Валерий Фальков. - Что надо молодежи? Постоянный, откровенный и честный диалог. Если вы чувствуете, что вас слышат, вы можете обсуждать повестку. Ведь в государстве всегда есть проблемные вопросы. Кроме того, надо поддерживать, в частности, студенческое самоуправление. Отдельно отмечу: оно станет приоритетом. Это возможность реализовать себя и получить навыки управления коллективом. Учиться не только определять траекторию развития, влиять на университет, высказывать свою точку зрения, но и слушать точку зрения коллег - надо именно в университете. То, что молодежь должна быть услышана, вне всякого сомнения.

А еще министр считает, что в вузе должна быть возможность попробовать себя в предпринимательской деятельности. Но учат ли этому сегодня? Предприниматели - особого типа люди, очень у немногих сразу есть нужные "жилки". Поэтому в Минобрнауки запускают проект "Стартап как диплом", а во многих вузах появятся стартап-студии: пространства, где можно создавать свои проекты.