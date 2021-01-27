"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс"

"Вашингтон" без Александра Овечкина и других российских хоккеистов нанес поражение "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2.

Матч против "островитян" стал для "Вашингтона" третьим без отстраненных за нарушения протоколов COVID-19 Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. И "столичные" добились второй победы.

В составе победителей отличились Джон Карлсон, Даниэль Спронг и Джастин Шульц. В составе "Айлендерс" голы на Ноя Добсона и Мэттью Барзала.

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов потерпел первое в сезоне поражение, отразив 34 броска по своим воротам.

Потерпел неудачу, причем уже четвертую подряд, и второй клуб из Нью-Йорка - "Рейнджерс". На этот раз команда Артемия Панарина проиграла "Баффало" - 2:3.

Лидер "рейнджеров" очков не набрал, а вот его партнер Павел Бучневич сделал голевую передачу. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 21 бросок.