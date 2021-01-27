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27.01.2021 15:28
Рубрика: Общество

Во льдах Антарктиды найдено вещество с Марса

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда исследователей обнаружила типичный для Марса минерал глубоко в ледяном керне Антарктиды. Ученые считают, что найденное вещество поможет разгадать интригующую марсианскую загадку.

Фото: ESA
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Об открытии рассказывает журнал Science. Речь идет о хрупком веществе желто-коричневого цвета, которое известно как ярозит. Этот минерал присутствует и на Земле, и на Марсе, причем на обеих планетах он, судя по последним исследованиям, был образован одинаковым способом: из пыли, спрессованной в древних ледяных отложениях.

Ярозит был впервые обнаружен на Марсе в 2004 году, это сделал марсоход Opportunity. Открытие стало в свое время настоящей сенсацией, ведь ярозит, впервые описанный еще в 1872 году, считался типично земным минералом. Дело в том, что для его формирования необходимы вода, железо, сульфат, калий и определенные кислотные условия.

Для Земли это обычные требования, но на Марсе, как предполагалось, это редкость. Однако последующие исследования показали, что на Красной планете ярозита гораздо больше, чем на Земле. Оказалось, что это типичное марсианское вещество. Это породило загадку: как ярозит мог образоваться там в столь большом количестве?

Фото: iStock
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Исследование, проведенное командой во главе с геологом Джованни Бакколо из Миланского университета в Бикокке, может пролить новый свет на эту тайну. Ученые фактически проверили одну из ранее выдвинутых гипотез. Она предполагает, что ярозит на Марсе формировался в массивных ледяных отложениях, которые покрывали планету миллиарды лет назад.

По мере того, как эти ледяные щиты росли, во льду накапливалась пыль. Возможно, она и превратилась в ярозит. Дел в том, что это было только теорией. Подобный процесс до последнего времени не наблюдался нигде в Солнечной системе, включая Землю. На нашей планете ярозит до сих пор находили только в горных отвалах, подвергшихся воздействию воздуха и дождя, да и то находили редко.

Никто не ожидал найти ярозит в Антарктиде. Даже Бакколо в своей работе признается, что изначально планировал поиск минералов, которые могли бы указать на циклы ледникового периода в слоях ледяного ядра на глубине 1620 метров.

Но именно на самой большой глубине, в самой толще древнего льда его команда и обнаружила странные частицы пыли, которые могли быть ярозитом. Для идентификации найденного вещества Бакколо и коллеги измерили, как оно поглощает рентгеновские лучи. Кроме того, найденные зерна были изучены под мощным электронным микроскопом. Анализ подтвердил, что это - ярозит.

Исследователи сообщают, что частицы были заметно потрескавшимися и лишенными острых краев. По их мнению, это свидетельствует о том, что минералы образовались и разрушились именно в результате химического воздействия во льду.

Фото: iStock
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Теперь ученые предполагают, что на Марсе ярозит формируется аналогичным образом. Но это лишь приоткрывает завесу тайны. Исследователи не могут сказать, что описанный ими процесс достоверно объясняет присутствие на Красной планете огромного объема данного минерала.

"На Марсе это не просто какая-то тонкая пленка, - говорит Меган Элвуд Мэдден, геохимик из Университета Оклахомы, которая не принимала участия в исследовании. - Это отложения толщиной в несколько метров".

Бакколо же объясняет это тем, что на Марсе во льдах могло быть гораздо больше пыли, чем в Антарктиде, куда поступает лишь небольшое количество пепла и грязи с северных континентов. А Марс, по словам исследователя, это очень пыльное место, там все покрыто пылью.

Команда планирует дальнейшее изучение антарктических кернов. Это позволит определить, могли ли быть древние марсианские ледяные отложения "котлами" и для формирования других минералов. Пример ярозита показывает, что ледники на Марсе могли сыграть очень важную роль при формировании химического состава этой планеты.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Общество Наука Общество Природа Общество Космос В мире Антарктида Исследование Марса

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