Видеотрансляция: Выступление Путина на Давосском форуме

Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление российского лидера посвящено новым вызовам и глобальным изменениям в эпоху пандемии.
Выступление президента РФ проходит в открытом формате, а вот дискуссии - в обычном закрытом режиме.
Ранее Владимир Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.
В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие, стартовавшее в понедельник, впервые проходит в формате онлайн. Главная тема дискуссий - новая глобальная ситуация, связанная с пандемией COVID-19. Участники обсудят развитие и трансформацию отраслей, изменение климата и вопросы глобального сотрудничества.
В Давосе также запланированы выступления председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху и премьера Индии Нарендры Моди.
Видео: RT