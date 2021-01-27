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27.01.2021 14:23
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Выступление Путина на Давосском форуме

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", организованного Всемирным экономическим форумом.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление российского лидера посвящено новым вызовам и глобальным изменениям в эпоху пандемии.

Выступление президента РФ проходит в открытом формате, а вот дискуссии - в обычном закрытом режиме.

Ранее Владимир Путин выступал на Давосском форуме в 2009 году.

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие, стартовавшее в понедельник, впервые проходит в формате онлайн. Главная тема дискуссий - новая глобальная ситуация, связанная с пандемией COVID-19. Участники обсудят развитие и трансформацию отраслей, изменение климата и вопросы глобального сотрудничества.

В Давосе также запланированы выступления председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху и премьера Индии Нарендры Моди.

Путин внес на ратификацию договор о продлении СНВ-3

Видео: RT

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Давосский форум РГ-Видео

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