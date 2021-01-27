В Китае найден водопровод, построенный за 1600 лет до нашей эры

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань обнаружили древнюю городскую систему водоснабжения, построенную во времена правления династии Шан (1600-1046 гг. до н.э.).

Как сообщает China.org.cn, находка была сделана в центральной части страны. Уже известно, что найденные в провинции Хэнань руины древней городской системы водоснабжения являются одними из старейших в своем роде. По крайней мере, это самое ранее подобное сооружение, относящееся к эпохе правления династии Шан.

Древний водопровод снабжал водой город Янши, руины которого были обнаружены китайскими археологами в 1983 году. Это был очень крупный по тем временам населенный пункт, площадь которого составляла около двух квадратных километров. Интересно, что он был "трехслойным" - состоял из большого города, маленького города внутри него и дворца в самом центре.

"Внутренняя водная система в основном использовалась для дренажа, а внешняя водная система включала ров и два русла реки, - говорит Чен Гуолян, археолог из Китайской академии социальных наук и руководитель раскопок. - Эти системы водоснабжения были соединены, что не только облегчало дренаж и предотвращало заиливание, но и позволило озеленить дворец, площадь водной поверхности в котором составляла почти 3000 квадратных метров".

Раскопки также подтвердили ранее выдвинутое предположение о том, что в маленьком городе существовало, по меньшей мере, два рва, ориентированных с востока на запад. Причем вырыты они были, судя по всему, в разное время. К слову, раскопки руин Янши все еще продолжаются.

Это не единственная интересная находка последних дней, датируемая периодом правления династии Шан. В минувший понедельник китайские археологи объявили о том, что им удалось найти остатки древней каменной замощенной площади. Находка была сделана в Ухане, столице провинции Хубэй.

Остатки занимают площадь около 30 тысяч квадратных метров. Исследователи предполагают, что это сооружение использовалось для жертвенных ритуалов. Оно было частью древнего города Панлунчэн, площадь которого составляла 3,5 квадратных километра.

В частности, там был обнаружен хорошо сохранившийся каменный стилобат длиной 2,4 метра и шириной два метра. Стилобат в архитектуре - это верхняя плоскость объемного многоступенчатого цоколя, на которой водружали стены, колонны и пилоны древних построек. По сути, это была каменная плита под колоннами.

Археологи обнаружили следы выжженной почвы вокруг стилобата и "многочисленные следы человеческой деятельности". По мнению экспертов, это крайне редкое открытие даст новые важные материалы для изучения не только планировки Панлунчэна, но и верований древних людей.

К слову, руины Панлунчэна представляют собой крупнейший город династии Ся (2070-1600 гг. до н.э.). Позднее он перешел к династии Шан. Это был самый большой город, когда-либо существовавший в среднем течении реки Янцзы.