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27.01.2021 16:37
Рубрика: Общество

В Китае найден водопровод, построенный за 1600 лет до нашей эры

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань обнаружили древнюю городскую систему водоснабжения, построенную во времена правления династии Шан (1600-1046 гг. до н.э.).

Фото: iStock
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Как сообщает China.org.cn, находка была сделана в центральной части страны. Уже известно, что найденные в провинции Хэнань руины древней городской системы водоснабжения являются одними из старейших в своем роде. По крайней мере, это самое ранее подобное сооружение, относящееся к эпохе правления династии Шан.

Древний водопровод снабжал водой город Янши, руины которого были обнаружены китайскими археологами в 1983 году. Это был очень крупный по тем временам населенный пункт, площадь которого составляла около двух квадратных километров. Интересно, что он был "трехслойным" - состоял из большого города, маленького города внутри него и дворца в самом центре.

"Внутренняя водная система в основном использовалась для дренажа, а внешняя водная система включала ров и два русла реки, - говорит Чен Гуолян, археолог из Китайской академии социальных наук и руководитель раскопок. - Эти системы водоснабжения были соединены, что не только облегчало дренаж и предотвращало заиливание, но и позволило озеленить дворец, площадь водной поверхности в котором составляла почти 3000 квадратных метров".

Раскопки также подтвердили ранее выдвинутое предположение о том, что в маленьком городе существовало, по меньшей мере, два рва, ориентированных с востока на запад. Причем вырыты они были, судя по всему, в разное время. К слову, раскопки руин Янши все еще продолжаются.

Это не единственная интересная находка последних дней, датируемая периодом правления династии Шан. В минувший понедельник китайские археологи объявили о том, что им удалось найти остатки древней каменной замощенной площади. Находка была сделана в Ухане, столице провинции Хубэй.

Фото: iStock
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Остатки занимают площадь около 30 тысяч квадратных метров. Исследователи предполагают, что это сооружение использовалось для жертвенных ритуалов. Оно было частью древнего города Панлунчэн, площадь которого составляла 3,5 квадратных километра.

В частности, там был обнаружен хорошо сохранившийся каменный стилобат длиной 2,4 метра и шириной два метра. Стилобат в архитектуре - это верхняя плоскость объемного многоступенчатого цоколя, на которой водружали стены, колонны и пилоны древних построек. По сути, это была каменная плита под колоннами.

Археологи обнаружили следы выжженной почвы вокруг стилобата и "многочисленные следы человеческой деятельности". По мнению экспертов, это крайне редкое открытие даст новые важные материалы для изучения не только планировки Панлунчэна, но и верований древних людей.

К слову, руины Панлунчэна представляют собой крупнейший город династии Ся (2070-1600 гг. до н.э.). Позднее он перешел к династии Шан. Это был самый большой город, когда-либо существовавший в среднем течении реки Янцзы.

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