Новости

Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 20:01
Рубрика: Власть

Арсеналы под взаимным присмотром

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Темой номер один в мире стало восстановление процесса ратификации договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях. Согласование позиций по этому документу позволит обсуждать дальнейшие шаги по контролю над стратегическими вооружениями не только с США, но и с другими ядерными державами.
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Многие российские военные эксперты называют "многострадальным" договор между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях, или, как его еще называют, СНВ-3.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Россия продлила действие Договора СНВ-3 до 2026 года

Битва за его продление шла с переменным успехом несколько лет. США хотели внести в договор ряд неприемлемых для России условий. Мы, в свою очередь, предлагали продлить действие документа хотя бы на год, заморозив на этот срок количество ядерных боезарядов. В итоге судьба этого международного документа решалась буквально "на флажке". Его действие заканчивается 5 февраля этого года.

Продление еще на пять лет действия этого международного механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, по мнению экспертов, позволит миру вздохнуть с облегчением. Ведь неизвестно, к чему бы в итоге привело неконтролируемое никакими договорами наращивание ядерных потенциалов.

Как рассказал "РГ" военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, заключение в свое время договора по сокращению стратегических наступательных вооружений можно назвать уникальным случаем в отношениях между Россией и США.

"Мы не только ограничили количество ядерных боезарядов. Мы также обмениваемся телеметрическими данными с испытаний стратегических ядерных систем. Проводим взаимные инспекции, которые проверяют развернутые и неразвернутые носители, а также реальное наличие ядерных боевых частей на них".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
NI высоко оценил потенциал тактического ядерного оружия России

Эксперт напомнил, что согласно СНВ-3 Россия и США должны иметь 700 носителей стратегического ядерного оружия и 1550 ядерных боевых частей на этих носителях. Кроме того, у каждой страны должно быть не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Эти цифры у каждой страны периодически меняются, но превышения этих значений ни Россия, ни США не выявляли.

"Носителями стратегических ядерных средств считаются межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и аналогичные ракеты на подводных лодках. А также стратегические бомбардировщики, оборудованные под ядерное оружие. При этом зачет стратегических бомбардировщиков чисто формальный: один бомбардировщик - один ядерный боезаряд", - пояснил эксперт.

Россия и США должны иметь 700 носителей стратегического ядерного оружия и 1550 ядерных боевых частей на них

Под действие договора у России подпадают ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Воевода" и "Ярс", баллистическая ракета "Булава", ракетный комплекс "Авангард" и тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

У США под ограничения попадают межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен", ракеты "Трайдент-2" и тяжелые бомбардировщики Б-52.

Фото: AP Photo
США перебросили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52

Мураховский подчеркнул, что подписание договора СНВ-3 открывает возможности для обсуждения ряда других проблем глобальной безопасности. В частности, с развитием в США систем противоракетной обороны, с возможным выводом оружия в космос и так далее. "Мы готовы обсуждать дальнейшие шаги в области укрепления контроля над вооружениями в стратегической области не только с США, но и с другими ядерными державами", - сказал Мураховский. Он напомнил, что Владимир Путин предложил провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения этих вопросов. По его словам, в этот разговор должны включиться страны, которые имеют ядерные арсеналы, но не говорят об этом, к примеру Израиль, и молодые ядерные державы, такие как Северная Корея.

"В общем, есть о чем поговорить постоянным членам Совбеза ООН, которые сами являются ядерными державами и несут ответственность за поддержание стабильности и военной безопасности в мире", - считает эксперт.

Власть Безопасность Армия Договор об СНВ

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей