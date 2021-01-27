Володин почтил память погибших в годы Холокоста

В День памяти жертв Холокоста председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. Глава палаты парламента призвал помнить о жертвах Холокоста, а также пресекать попытки переписать историю.

Как сообщили в пресс-службе ГД, в Еврейском музее и центре толерантности спикера и депутатов встретили главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Вместе они возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто.

Также они осмотрели экспозицию музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.

Вячеслав Володин отметил важность сохранения памяти о тех, кто погиб в годы войны. "Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма", - уверен он.

- Холокост - чудовищное преступление нацизма, которому не может быть оправдания, - цитирует Володина сайт ГД. - Помнить о жертвах Холокоста - значит делать все, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Спикер также заявил о необходимости "пресекать попытки переписать историю". "Сохранив правду о войне, о цене Победы и подвиге нашего народа, мы защитим мирную жизнь людей, будущие поколения", - подчеркнул Володин.

27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), который был крупнейшим нацистским лагерем смерти. Он стал одним из главных символов Холокоста.