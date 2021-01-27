Володин: Подвиг жителей Ленинграда никогда не будет забыт

Героизм жителей блокадного Ленинграда помог выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, их подвиг никогда не будет забыт. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте палаты парламента.

Ежегодно 27 января россияне отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нынешнем году - 77-я годовщина этого события.

- Героизм и вера в победу жителей осажденного города помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии, - подчеркнул спикер ГД. - Защищая родной город, жители погибали в бою. Умирали от голода и холода. Их подвиг никогда не будет забыт.

Володин уверен, что россияне всегда будут чтить память тех, кто боролся против фашизма, погиб, отстаивая мир, свободу и независимость нашей страны.