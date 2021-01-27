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27.01.2021 10:36
Рубрика: Власть

Володин: Подвиг жителей Ленинграда никогда не будет забыт

Текст: Татьяна Замахина
Героизм жителей блокадного Ленинграда помог выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, их подвиг никогда не будет забыт. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте палаты парламента.
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Ежегодно 27 января россияне отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нынешнем году - 77-я годовщина этого события.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Героизм и вера в победу жителей осажденного города помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии, - подчеркнул спикер ГД. - Защищая родной город, жители погибали в бою. Умирали от голода и холода. Их подвиг никогда не будет забыт.

Володин уверен, что россияне всегда будут чтить память тех, кто боролся против фашизма, погиб, отстаивая мир, свободу и независимость нашей страны.

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