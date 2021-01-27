В условиях вынужденной удаленки ребром встал квартирный вопрос

Пандемия сказалась и на рынке недвижимости, в том числе аренде квартир. В целях экономии молодежь, особенно студенты, стали жить "коммунами" по несколько человек. Бегут в съемные однушки и мужчины, чтобы спокойно поработать на дистанте вдали от жен и детей… Мы расспросили наших читателей: а вы когда-нибудь снимали жилье?

Наталья Верина, учитель биологии, Березинский район:

- Жила с родителями в деревне. А совсем недавно переехала на съемную квартиру в Березино. Из плюсов, наверное, то, что можно почувствовать себя более самостоятельной. Из минусов - хозяева еще не решили, на сколько сдают квартиру: может, на год, а может, и меньше. Значит, не имеет смысла пока особо обживаться, делать ремонт или заводить свою мебель. Пользуюсь тем, что есть.

Игорь Погосянц, технолог пивоваренного завода, Ростов-на-Дону:

- Сразу после Нового года мне пришлось арендовать однушку, хотя мы с женой живем в трехкомнатной квартире, но в другой части мегаполиса. Дело в том, что с четвертого января на капитальную реконструкцию закрылся "Горбатый мост", соединявший Западный и Северный жилые массивы. Объездные пути составили более 17 километров, а время проезда для меня из-за пробок и расстояния увеличилось с 40 минут до трех часов. И тогда на семейном совете постановили арендовать однокомнатную квартиру, тем более что цены на съемное жилье на протяжении пяти лет держатся на одном уровне. За один месяц я заплатил 10 тысяч рублей и плюс коммуналка - 3530 рублей. Я доволен полностью - пять дней в неделю я живу на Западном, а по выходным еду на Северный. Квартирка в новостройке, но меблирована, холодильник и телевизор есть. Только интернетом приходится своим пользоваться, но безлимитные тарифы позволяют делать точку доступа и подключать к нему ноутбук. Плюс впервые за много лет стал высыпаться - до работы 20 минут. Появилось много свободного времени - стал читать книги, думаю в спортзал пойти.

Ольга Климанская, многодетная мама, Браслав:

- У меня случилась грустная история. Разводилась с мужем и из-за постоянных ссор была вынуждена переехать в съемное жилье вместе с детьми в другой город. Дорого, но что поделаешь, детям нужен комфорт. А ведь у меня в собственности большая часть дома в Верхнедвинске. Просто не могу туда вернуться. И продать недвижимость не получается.

Надежда Орлова, фотограф, Санкт-Петербург:

- Главная фишка Петербурга - это коммунальные квартиры и возможность снять жилье в исторической части. Мне довелось пару лет прожить в мастерской друзей-архитекторов, которая им полагалась от города по роду деятельности. Она была расположена на последнем этаже, окна выходили во двор-колодец недалеко от Лиговского. Это был удивительный опыт - оказаться внутри настоящего Петербурга. Конечно, это не было благоустроенное жилье. Например, там не было ванной комнаты и горячей воды. Но так было во всем доме, и все местные жители ходили мыться в баню. Я тоже. Крыша иногда протекала. Но зато это была отдельная почти квартира, а не комната в коммуналке с непонятно какими соседями. И платила я очень мало - только сумму арендной платы, назначенную городом, и коммунальные услуги. Это дало мне возможность накопить на первый взнос по ипотеке, и сейчас у меня в Петербурге своя квартира.

Анна Остудина, домохозяйка, Казань:

- Со съемом жилья у меня связана судьбоносная история. Я работала менеджером в небольшой компании, но своего офиса у нее не было. Вот мы и договорились с хозяевами, что в одной комнате я буду жить, а в другой будет работать начальник. Дом находился в замечательном тихом переулке в самом центре Казани. Как оказалось, мой шеф много лет мечтал жить именно здесь, и так совпало, что агент подыскал именно это место. Квартира - ухоженная "сталинка", соседи были дружелюбные, жилось там очень уютно. А спустя год мы с начальником поженились…

Елена Храмович, предприниматель, Дзержинск:

- Считаю, мне повезло: я жилье никогда не снимала. Пока училась в Минске, жила в общежитии. Вышла замуж - нам с мужем дали семейную комнату. Потом Саша устроился на работу в МЧС - предоставили служебное жилье. А когда узнали, что в Дзержинске есть возможность быстро построить свою квартиру, муж перевелся на службу в Минское областное управление МЧС. И буквально спустя несколько лет мы стали собственниками уютной трешки. Были так счастливы, что как только получили ключи, переезжали вместе с тремя маленькими детьми буквально в голые стены…