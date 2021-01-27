Врач объяснил, чем опасна низкая влажность в помещении

Новости

Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко 14:07
Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус 14:01
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста 13:56
В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ 13:38
Ученые из Хакасии создали программу для выявления бизнес-способностей 13:37
В новой Москве построят 20 станций метро 13:35
Умер актер Юрий Лахин из "Ликвидации" и "Молодежки" 13:29
Бирюков: Субсидии на оплату ЖКУ будут продлеваться автоматически до 1 апреля 13:19
На Москву надвигается очередной снегопад 13:14
В Подмосковье четверо военных пострадали при обрушении крыши 13:13
Работодатели Москвы прояснили судьбу удаленки 12:59
Депутат предложил снимать ограничения на въездной туризм в России 12:51
Матвиенко предостерегла от формального подхода к воспитанию в школах 12:46
Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов 12:34
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 13:11
Рубрика: Общество

Врач объяснил, чем опасна низкая влажность в помещении

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Низкая влажность в помещении может увеличить циркуляцию вирусов в воздухе. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Фото: pixabay.com
Найдена взаимосвязь между загрязнением воздуха и визитами к психиатру

В зимние месяцы, по его словам, в отапливаемых помещениях уровень влажности обычно снижается до 15-20 процентов. А по санитарным нормам показатели не должны быть меньше 30 процентов. Поэтому в "сухих" помещениях люди часто сталкиваются со стянутостью кожи, сухостью в носу, першением в горле и головными болями. Не исключены и проблемы со сном.

- Человек при низкой влажности становится более уязвимым для вирусов и бактерий, поскольку сухой теплый воздух снижает способность дыхательных путей задерживать вирусы - из-за обезвоживания слизистой носа им гораздо проще попасть в организм, - цитирует Андрея Тяжельникова агентство "Москва".

При низкой влажности врач советует пить больше воды и использовать увлажняющие кремы. Можно купить и увлажнитель воздуха. Однако включать на полную мощность прибор нельзя. Слишком высокая влажность может тоже вызвать "болячки".

Общество Здоровье

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России