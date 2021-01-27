Врач объяснил, чем опасна низкая влажность в помещении

Низкая влажность в помещении может увеличить циркуляцию вирусов в воздухе. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

В зимние месяцы, по его словам, в отапливаемых помещениях уровень влажности обычно снижается до 15-20 процентов. А по санитарным нормам показатели не должны быть меньше 30 процентов. Поэтому в "сухих" помещениях люди часто сталкиваются со стянутостью кожи, сухостью в носу, першением в горле и головными болями. Не исключены и проблемы со сном.

- Человек при низкой влажности становится более уязвимым для вирусов и бактерий, поскольку сухой теплый воздух снижает способность дыхательных путей задерживать вирусы - из-за обезвоживания слизистой носа им гораздо проще попасть в организм, - цитирует Андрея Тяжельникова агентство "Москва".

При низкой влажности врач советует пить больше воды и использовать увлажняющие кремы. Можно купить и увлажнитель воздуха. Однако включать на полную мощность прибор нельзя. Слишком высокая влажность может тоже вызвать "болячки".