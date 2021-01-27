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27.01.2021 08:03
Рубрика: Общество

Врачи объяснили, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей

Текст: Оксана Грибанова

Медики из Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге провели эксперимент, в рамках которого выяснили, что склонные к тревожности люди в два раза чаще страдают от простуды, чем эмоционально устойчивые. Кроме того, страх увеличивает уровень стресса, негативно воздействует на иммунитет, что связано с повышенным риском заражения коронавирусом, передает "Газета.Ru".

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Как отметил психиатр Константин Ковалев, гормон стресса напрямую влияет на клеточный и гуморальный иммунитеты, подавляя их.

Гормональная система, регулирующая активность иммунной защиты, начинает давать сбои, когда наступает нервное истощение, объяснила психиатр Олеся Носенко.

Специалисты посоветовали постараться игнорировать все потоки информации, связанные с распространением коронавируса, и доверять только надёжным источникам, подкрепленным комментариями экспертов. Паника и страх повышают не только риск заболеть, но и вероятность обострения хронических болезней, если они есть.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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