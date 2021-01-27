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27.01.2021 19:20
Рубрика: Власть

Паспорт с правдивым лицом

Фотографии в главном документе запретили подправлять
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств - уточненные требования к фотографии на паспорт. Также изменились форма заявления и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности. Но самое главное - это все-таки более жесткие требования к фотографиям на паспорт. Так, в регламенте запретили любую, даже самую минимальную обработку и ретушь фото.
Изображение на фото для паспорта должно точно совпадать с внешностью человека на момент подачи им заявления. Фото: Сергей Карпов / ТАСС Изображение на фото для паспорта должно точно совпадать с внешностью человека на момент подачи им заявления. Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Изображение на фото для паспорта должно точно совпадать с внешностью человека на момент подачи им заявления. Фото: Сергей Карпов / ТАСС

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - указывается в регламенте.

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Нельзя впредь приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях.

Можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза.

Еще важный пункт - запрет на фотографии в форменной одежде. Такой прием, кстати, любят использовать аферисты.

Согласно административному регламенту МВД фотография в паспорте гражданина РФ должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". При этом фото может быть черно-белым или цветным. Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. А вот глаза, напротив, должны быть открыты и не заслоняться волосами.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Нельзя фотографироваться также в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. "На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней", - говорится в регламенте. Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам понадобится временное удостоверение личности, то принесите третье фото.

На фотографии для паспорта гражданина РФ человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом

И еще одно нововведение - для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Также административный регламент дополнен приложениями образцов заявлений в случае утраты паспорта и установления личности граждан для последующего получения государственной услуги по выдаче паспорта.

Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в МВД решили сейчас, когда люди активно в связи с ослаблением антиковидных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта. Разъяснения о новых требованиях в последние дни стали активно публиковать пресс-службы региональных главков МВД.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Выдача российских паспортов

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