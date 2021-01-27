Вышел новый роман-трансформер Алексея Иванова

Алексей Иванов. "Тени тевтонов". Изд. Рипол классик.

На базовом уровне - это увлекательный исторический приключенческий роман.

Алексей Иванов - самый техничный и высокотехнологичный профессионал современной русской литературы. И это ни в коем случае не насмешка, а выражение совершенно искреннего восхищения. Иванов не просто меняет жанры как музыкант-мультиинструменталист инструменты, но и последовательно отстаивает и воплощает на практике идею "кроссплатформенности". Современный литератор, по его убеждению, должен сразу закладываться на то, что его произведение будет адаптировано для кино, сериала, компьютерной игры. А в последний год к этому набору прибавился еще один элемент - аудиокнига. Которая как бы и не полноценный радиоспектакль, но все-таки не просто "начитанный текст", потому что живой человек (в отличие от робота) не может не привнести в начитываемый текст чего-то своего.

"Тени тевтонов" написаны с учетом всех этих требований. На базовом уровне это увлекательный исторический приключенческий роман, причем "два по цене одного": и история, и приключения в нем разворачиваются в двух временных слоях: в середине XV века, когда Мариенбург (Мальборк), главный замок Тевтонского ордена, осаждают поляки, твердо решившие наконец, через полвека после Грюнвальдской битвы, покончить с хозяйничаньем "псов-рыцарей" на своих землях; и в апреле 1945 года, когда советские войска выбили фашистов из Пиллау, города в Восточной Пруссии, известного ныне как Балтийск.

Объединяют оба временных пласта два поляка по фамилии Клиховский, предок и потомок, озабоченные одной целью: найти древнюю реликвию Тевтонского ордена, которая одна может снять фамильное проклятье, наложенное ни кем иным, как Бафометом - именно под этим именем к Клиховскому-предку явился сам Сатана.

Далее в повествование вдвигаются суккубы, анастифонты (живые мертвецы), призраки премьер-министров и Ирод Антипа, авантюристы и гауляйтеры, но под всей этой гримуарной машинерией проступает еще более древний мистический слой: убежденность, что все события мировой истории повторяются, и мы только разыгрываем в разных одеяниях одни и те же роли: "…Тевтонцам не повезло. Именно их нацисты провозгласили своими предтечами. Безродные нацисты вызвали тени тевтонцев из небытия, желая врасти в глубину истории, желая стать венцом эволюции. Они рассчитывали переиграть судьбу Ордена заново. А получилось - повторить. Это очень важная мысль - о повторении…"

Ближе к концу Иванов с бесстыдством телепродюсера начинает нагнетать коварные ловушки и непреодолимые препятствия, которые герои, разумеется, обойдут и преодолеют, но которые не дадут отвлечься ни читателю, ни слушателю. В общем, надо признать, Алексей Иванов на совершенно неожиданном для себя материале - Восточной Пруссии - создал идеальный русский page-turner - книгу, страницы которой жадно перелистываешь. И все равно остался собой.