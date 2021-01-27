Вышел новый роман-трансформер Алексея Иванова

Новости

Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 17:42
Рубрика: Культура

Иванов отбрасывает тени

Вышел новый роман-трансформер Алексея Иванова
Текст: Михаил Визель
Алексей Иванов. "Тени тевтонов". Изд. Рипол классик.
На базовом уровне - это увлекательный исторический приключенческий роман.

Алексей Иванов - самый техничный и высокотехнологичный профессионал современной русской литературы. И это ни в коем случае не насмешка, а выражение совершенно искреннего восхищения. Иванов не просто меняет жанры как музыкант-мультиинструменталист инструменты, но и последовательно отстаивает и воплощает на практике идею "кроссплатформенности". Современный литератор, по его убеждению, должен сразу закладываться на то, что его произведение будет адаптировано для кино, сериала, компьютерной игры. А в последний год к этому набору прибавился еще один элемент - аудиокнига. Которая как бы и не полноценный радиоспектакль, но все-таки не просто "начитанный текст", потому что живой человек (в отличие от робота) не может не привнести в начитываемый текст чего-то своего.

"Тени тевтонов" написаны с учетом всех этих требований. На базовом уровне это увлекательный исторический приключенческий роман, причем "два по цене одного": и история, и приключения в нем разворачиваются в двух временных слоях: в середине XV века, когда Мариенбург (Мальборк), главный замок Тевтонского ордена, осаждают поляки, твердо решившие наконец, через полвека после Грюнвальдской битвы, покончить с хозяйничаньем "псов-рыцарей" на своих землях; и в апреле 1945 года, когда советские войска выбили фашистов из Пиллау, города в Восточной Пруссии, известного ныне как Балтийск.

Объединяют оба временных пласта два поляка по фамилии Клиховский, предок и потомок, озабоченные одной целью: найти древнюю реликвию Тевтонского ордена, которая одна может снять фамильное проклятье, наложенное ни кем иным, как Бафометом - именно под этим именем к Клиховскому-предку явился сам Сатана.

Далее в повествование вдвигаются суккубы, анастифонты (живые мертвецы), призраки премьер-министров и Ирод Антипа, авантюристы и гауляйтеры, но под всей этой гримуарной машинерией проступает еще более древний мистический слой: убежденность, что все события мировой истории повторяются, и мы только разыгрываем в разных одеяниях одни и те же роли: "…Тевтонцам не повезло. Именно их нацисты провозгласили своими предтечами. Безродные нацисты вызвали тени тевтонцев из небытия, желая врасти в глубину истории, желая стать венцом эволюции. Они рассчитывали переиграть судьбу Ордена заново. А получилось - повторить. Это очень важная мысль - о повторении…"

Ближе к концу Иванов с бесстыдством телепродюсера начинает нагнетать коварные ловушки и непреодолимые препятствия, которые герои, разумеется, обойдут и преодолеют, но которые не дадут отвлечься ни читателю, ни слушателю. В общем, надо признать, Алексей Иванов на совершенно неожиданном для себя материале - Восточной Пруссии - создал идеальный русский page-turner - книгу, страницы которой жадно перелистываешь. И все равно остался собой.

На гаджетах установят приложения для чтения книг
Культура Литература

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"