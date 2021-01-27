Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт

За день до начала фестиваля Sundance 2021, который пройдет в гибридном формате, но его большая часть - онлайн, в России выпустили трейлер победителя Sundance 2020 - фильма "Минари". Картина в начала прошлого года получила на фестивале Гран-При и приз "Выбор зрителей". Также стала известна дата выхода фильма в прокат в России - 8 апреля.

Лента "Минари" примечательна тем, что ее исполнительный продюсер - Брэд Питт. Картина - производства США и рассказывает об американской мечте, но ее герои - молодая корейская семья. Начинается фильм с того, что они переезжают в американскую глубинку. Романтик-отец намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и стать успешным членом общества. Следом за молодыми приезжает бабушка. Она чтит традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к желаемому.

Фильм "Минари" стал обладателем более чем 25 наград разных фестивалей, и, по мнению критиков и профессионалов киноиндустрии, является одним из главных претендентов на "Оскар". Картина также попала в десятку лучших фильмов 2020 года по версии Американского институт кино (AFI).