Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор"

На YouTube-канале платформы START опубликован трейлер оригинального сериала сервиса - психологического триллера "Медиатор".

Андрей Бурковский ("Звоните Ди Каприо!", "Хороший человек") играет здесь профессионального переговорщика Андрея Павлова, презентованного как "прошедший подготовку в Академии Управления МВД РФ манипулятор, псих, гений, лжец".

"Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса", - информирует синопсис, уточняя: "везде, где люди не могут договориться, он может помочь - за очень большие деньги". При этом для каждого случая Павлов свою удивительную способность к перевоплощению развил еще в детстве, "меняется до неузнаваемости".

"А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе", - интригуют авторы сериала.

Режиссер - Артем Аксененко ("В клетке"), сценарист - Анна Козлова ("Краткий курс счастливой жизни", "Садовое кольцо").

В остальных ролях: Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельникова, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Анна Шепелева, Таисия Калинина, Анастасия Микульчина, Анна Каменкова и Лена Панова.

Премьера - "скоро".