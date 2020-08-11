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Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак

Новости
    11.08.2020, 13:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ START Фото: youtube.com/ START
Фото: youtube.com/ START

Многосерийный триллер Константина Богомолова "Хороший человек", сценарий которого частично основан на истории "ангарского маньяка" Михаила Попкова, получил новый трейлер.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер фантастического сериала с Хилари Суэнк "Вдали"

Ролик (18+) размещен на YouTube-канале сервиса START. С подзаголовком "Премьера, которую нельзя пропустить". Что справедливо: шоу - одно из наиболее ожидаемых в этом году.

По сюжету "Хорошего человека" в небольшой провинциальный город приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь), которой начальство поручило проверить информацию о серийном убийце.

Жители встречают столичную штучку холодно и, похоже, каждый здесь прячет в шкафу по скелету. Зато напарником Жени становится местный следователь Крутихин (Никита Ефремов), готовый помогать в поисках маньяка. Но есть нюанс…

В других ролях: Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Константин Мурзенко, Александр Семчев.

Премьера - 20 августа.

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