Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак

Многосерийный триллер Константина Богомолова "Хороший человек", сценарий которого частично основан на истории "ангарского маньяка" Михаила Попкова, получил новый трейлер.

Ролик (18+) размещен на YouTube-канале сервиса START. С подзаголовком "Премьера, которую нельзя пропустить". Что справедливо: шоу - одно из наиболее ожидаемых в этом году.

По сюжету "Хорошего человека" в небольшой провинциальный город приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь), которой начальство поручило проверить информацию о серийном убийце.

Жители встречают столичную штучку холодно и, похоже, каждый здесь прячет в шкафу по скелету. Зато напарником Жени становится местный следователь Крутихин (Никита Ефремов), готовый помогать в поисках маньяка. Но есть нюанс…

В других ролях: Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Константин Мурзенко, Александр Семчев.

Премьера - 20 августа.