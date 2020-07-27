Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры

"Хороший человек", сериал Константина Богомолова, частично основанный на истории "ангарского маньяка", получил дату премьеры.

Согласно "Бюллетеню кинопрокатчика", оригинальное шоу сервиса START, имеющее все шансы стать одним из главных событий отечественного сериалостроения, выйдет 20 августа.

Как напоминает ресурс, в прошлом году Богомолов подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом, и теперь в рамках соглашения создает для START проекты как режиссер и креативный продюсер.

В одной из ролей - супруга Богомолова Ксения Собчак, телеведущая, актриса, светская львица.

В других - Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Александр Семчев, Антон Табаков и Полина Кутепова.