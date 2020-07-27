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Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры

Новости
    27.07.2020, 20:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Хороший человек", сериал Константина Богомолова, частично основанный на истории "ангарского маньяка", получил дату премьеры.

Фото: instagram.com/ iliyaprusikin
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Согласно "Бюллетеню кинопрокатчика", оригинальное шоу сервиса START, имеющее все шансы стать одним из главных событий отечественного сериалостроения, выйдет 20 августа.

Как напоминает ресурс, в прошлом году Богомолов подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом, и теперь в рамках соглашения создает для START проекты как режиссер и креативный продюсер.

В одной из ролей - супруга Богомолова Ксения Собчак, телеведущая, актриса, светская львица.

В других - Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Александр Семчев, Антон Табаков и Полина Кутепова.

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