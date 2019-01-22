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Появилось видео избиения Виторганом Богомолова

Наше кино
    22.01.2019, 23:38
Текст:   Олег Усков

История, как это представляют источники, "близко знакомые с ситуацией", "классического любовного треугольника", в котором оказались завязаны супруги Максим Виторган и Ксения Собчак, а также актер и режиссер Константин Богомолов, обрастает все новыми и новыми бонусами.

Ранее, напомним, было обнародовано видео с камеры наблюдения в московском кафе, показывающее предшествовавшее непосредственно физическому конфликту кинематографистов. На нем Виторган заходит в заведение, в котором его супруга проводила время с Богомоловым, и вызывает его обсудить сложившуюся ситуацию.

Фото: kinopoisk.ru
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После чего камера показывает, как режиссер возвращается уже со сломанным носом.

Следом - еще более волнующая фактура. Пятый канал публикует видео с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей непосредственно драку. Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие. Затем еще один - низвергающий противника. При этом актер пытается поднять режиссера и продолжить экзекуцию, третируя его менее увесистыми тычками. Вынуждающими Богомолова ретироваться обратно в кафе. 

Как поясняет канал, ссылаясь на очевидцев, Виторган попытался последовать за жертвой вновь в заведение, но "начала беспокоиться охрана", на этот раз не позволившая мужчинам "сцепиться".

При этом источник заверяет, что, согласно имеющимся сведениям, Виторгану кто-то "слил" местонахождение Богомолова и супруги актера. Добавляя, что Ксения Анатольевна далее утешала режиссера словами "всё будет хорошо". 

Константин Богомолов родился в 1975 году в Москве в семье кинокритиков. Окончил отделение русской филологии филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема диплома - "Мотивы волшебной сказки в "Капитанской дочке". Лауреат ряда премий.

До ноября 2013 года занимал пост помощника художественного руководителя МХТ имени Чехова. В 2014-м стал штатным режиссером "Ленкома".

Как режиссер и сценарист выступил на фильмах "Год, когда я не родился", "Настя" - по рассказу Владимира Сорокина, сериала "Содержанки". К слову, рассказа Владимира Сорокина "Ноготь", вошедший в сборник писателя "Белый квадрат", полный натурализма и насилия над главным героем, автор посвятил Богомолову.

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