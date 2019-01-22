Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

Главная новость "культурной жизни" России этого дня - драка актера Максима Виторгана с режиссером и актером Константином Богомоловым - получила подкрепление с камеры видеонаблюдения.

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

Через некоторое время Виторган покидает заведение, следом выходит режиссер. Вскоре вернувшись уже со сломанным, как выяснится позже, носом.

Далее в кафе заходит команда врачей - для оказания избитому поэту и театральному деятелю экстренной медицинской помощи.

Уточнено, что, сломав оппоненту нос, актер уехал по другим своим делам.

Как известно на текущий момент, пострадавшая сторона заявление писать не стала. В пресс-службе Виторгана произошедшее не комментируют.

Слухи о том, что в семье Виторган / Собчак разлад, появились в конце прошлого года. При этом публика обратила внимание, что супруги сняли обручальные кольца.

Также стоит заметить, что конфликт деятелей культуры произошел в том же самом заведении на Большой Никитской улице, где ранее резонансно набедокурили футболисты Кокорин и Мамаев.