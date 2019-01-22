В пресс-службе Виторгана отказались комментировать драку с Богомоловым

В пресс-службе российского артиста Максима Виторгана отказались комментировать обильно обсуждаемый отечественной периодикой возможный конфликт актера с коллегой по цеху - режиссером и актером Константином Богомоловым.

Напомним, СМИ, ссылаясь непосредственно на очевидцев инцидента, указали, что спарринг деятелей культуры имел место в одном из учреждений питания столицы РФ, где Виторган и Богомолов оказались независимо друг от друга. Вскоре отправившись выяснять отношения на улицу на кулаках.

Отмечается, что телохранители обоих артистов при этом "бездействовали". Вследствие чего Виторган разбил оппоненту нос.

При этом режиссер в правоохранительные органы обращаться не стал.

Согласно гипотезе, причина недовольства Виторгана кроется в слухах, что его супруга, телеведущая и актриса Ксения Собчак, вероятно, имеет с Богомоловым романтическую связь. Что сторонами никак не комментируется.

Равно как не комментируется Максимом текущее физическое разбирательство.

"Мы не комментируем",- приводит РИА Новости лаконичное сообщение его пресс-службы.

Зато Богомолов от комментариев не стал воздерживаться, рассказав о своем сломанном носе в Instagram.

Максим Виторган - сын актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Известен по фильмам "День выборов" и "День радио", линейке "О чем говорят мужчины", сериалам "Садовое кольцо", "Оптимисты".

37-летняя Собчак и 46-летний Виторган поженились в 2013-м, в 2016-м у них родился сын Платон.

Константин Богомолов - 43-летний театральный режиссер, поэт и актер, бывший муж актрисы Дарьи Мороз. Пара развелась в прошлом году.