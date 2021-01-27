Вышла новая версия iOS 14.4. Почему ее обязательно нужно установить

Разработчики из Apple выпустили стабильную версию операционной системы iOS 14.4, содержащую исправление трех критических уязвимостей, которые могли "активно использоваться" хакерами.

Как именно могли использоваться уязвимости, не сообщается, как и то, кто мог стать жертвой злоумышленников, пишет TechCrunch. Также неизвестно, насколько масштабными были (если они были) атаки хакеров с использованием ошибок в коде. По данным издания, две уязвимости были обнаружены в движке WebKit, еще одна - к ядре.

Также в Apple добавили ряд улучшений в iOS 14.4. Например, при установке неоригинального модуля камеры (например, во время ремонта в неавторизованном сервисном центре) пользователи будут видеть уведомления об этом. Кроме того, приложение камеры научилось распознавать более мелкие QR-коды и избавилось от визуальных помех на снимках HDR.

Была исправлена и клавиатура - текст мог набираться с задержкой. Кроме того, в настройках можно указать тип устройства Bluetooth, чтобы для звуковых уведомлений использовались наушники, а не другие подключенные устройства.