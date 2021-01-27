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Вышла новая версия iOS 14.4. Почему ее обязательно нужно установить

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2021,  
15:52
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Разработчики из Apple выпустили стабильную версию операционной системы iOS 14.4, содержащую исправление трех критических уязвимостей, которые могли "активно использоваться" хакерами.

Как именно могли использоваться уязвимости, не сообщается, как и то, кто мог стать жертвой злоумышленников, пишет TechCrunch. Также неизвестно, насколько масштабными были (если они были) атаки хакеров с использованием ошибок в коде. По данным издания, две уязвимости были обнаружены в движке WebKit, еще одна - к ядре.

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Также в Apple добавили ряд улучшений в iOS 14.4. Например, при установке неоригинального модуля камеры (например, во время ремонта в неавторизованном сервисном центре) пользователи будут видеть уведомления об этом. Кроме того, приложение камеры научилось распознавать более мелкие QR-коды и избавилось от визуальных помех на снимках HDR.

Была исправлена и клавиатура - текст мог набираться с задержкой. Кроме того, в настройках можно указать тип устройства Bluetooth, чтобы для звуковых уведомлений использовались наушники, а не другие подключенные устройства.

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