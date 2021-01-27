Власть
27.01.2021 12:34
Текст: Владимир Кузьмин

За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов

Правительства России и Беларуси подготовили проект соглашения для организации экспорта белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. Документом предполагается перевалка более 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах, устанавливаются тарифы на перевалку, подвижной состав, который будут предоставлять российские компании, и перевозку железной дорогой.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Отдельным приложением стороны установили на 2021 год минимально гарантированные объемы перевалки. Их будут утверждать на каждый следующий год не позднее ноября. Также в соглашение включен принцип "бери или плати", по которому белорусские предприятия обязаны выплатить порту полную стоимость перевалки согласованного на месяц объема нефтепродуктов, если фактическая поставка получилась меньше.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, одобрив проект соглашения, а также поручив Министерству транспорта провести с белорусской стороной переговоры по документу и подписать его.

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