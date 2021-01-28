Аграриям предоставят льготные кредиты на цифровизацию и маркировку

По нему, в частности, инвестиционные кредиты на льготных условиях аграрии смогут получить на приобретение и дооснащение сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения (удобрений, семян и средств защиты растений), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных.

Кроме того, можно будет взять инвесткредит по ставке до 5% на приобретение спецоборудования для точного земледелия, которое используется для отбора почв или уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование). Льготные инвесткредиты дадут также на строительство и оснащение беспроводных систем, включая строительство базовых станций, приобретение и установку коммуникационного оборудования для расширения зон покрытия для развития инфраструктуры точного земледелия. Предусмотрены те же условия на покупку и внедрение программных продуктов, техники и оборудования (включая обеспечение широкополосного доступа в интернет) для цифровизации сельхозпроизводства и переработки агропродукции.

Сельхозпредприятия смогут воспользоваться льготными "короткими" кредитами на сопровождение и поддержку программных продуктов для цифровизации сельхозпроизводства и переработки агропродукции, а также на обслуживание цифровой техники и оборудования.

Молокозаводы смогут взять льготные краткосрочные кредиты на приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды молочной продукции, а также сопровождение аппаратно-программного обеспечения для маркировки. Инвестиционные кредиты по льготной ставке можно будет получить уже на покупку оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для маркировки молочной продукции.

Льготные инвестиционные кредиты также расширят на предприятия по глубокой переработке зерна и льна.

Взять "короткие" кредиты по льготным ставкам на покупку кормов, (включая зерно, шрота и жмыхи, а также премиксы, витамины, аминокислоты) смогут аграрии, занимающиеся молочным скотоводством. Приобрести сырье для производства кормов на тех же условиях возможно будет и предприятиям по переработке растениеводческой продукции. Допуск к льготным краткосрочным кредитам на закупку зерна и муки, кроме производителей муки и хлеба, получит также и макаронная промышленность.