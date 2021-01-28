"Авангард" и "Салават Юлаев" досрочно вышли в плей-офф КХЛ

Новости

Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро 22:03
Мишустин посетит Петрозаводск 29 января 22:00
Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году 21:19
Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции 21:10
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 21:45
Рубрика: Спорт

На Востоке проясняется

"Авангард" и "Салават Юлаев" досрочно вышли в плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги вступил в завершающую фазу, а значит, борьба за места в плей-офф (в каждой конференции их по восемь) близка к своей развязке. Напомним, последние матчи в "регулярке" будут сыграны 27 февраля, а 2 марта начнется плей-офф. Впрочем, некоторые команды участие в Кубке Гагарина обеспечили себе досрочно. Первыми это сделали лидеры Запада и Востока, ЦСКА и казанский "Ак Барс" соответственно, а накануне к ним присоединились омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

Путевку в плей-офф "ястребам" принесла гостевая победа над худшей командой лиги, рижским "Динамо" - 2:1. Правда, легкой ее назвать нельзя. Хозяева открыли счет на первой же минуте, потом дважды пропустили, но не сдались и до последнего имели шансы перевести игру в овертайм.

Фото: РИА Новости
Кожевников: "Спартак" выйдет в плей-офф КХЛ, но есть ли в этом смысл

- В третьем периоде мы сделали игру достаточно интересной, угодив в неприятную ситуацию с удалениями, - констатировал наставник "Авангарда" Боб Хартли. - Тем не менее здорово действовали в меньшинстве, нейтрализовали моменты соперника. Не самый лучший матч для нас, но главное, что взяли два очка.

Для "Авангарда" это 12-й выход в плей-офф КХЛ. Омичи лишь однажды не участвовали в розыгрыше Кубка Гагарина - в сезоне 2013/2014.

А вот "Салават Юлаев", который вчера в гостях одолел хабаровский "Амур" - 3:2, входит в четверку клубов, ни разу не пропускавших плей-офф. Присоединиться к омичам и уфимцам мог еще и магнитогорский "Металлург", встречавшийся накануне с московским "Спартаком". Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" обыграть "Магнитку"

Тем временем ЦСКА, заполучив путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, резко сбавил обороты, проиграв уже два матча кряду с общим счетом 2:7. Последними армейцев огорчили московские динамовцы - 4:1. Неудачи подопечных Игоря Никитина можно отчасти объяснить травмами: ЦСКА вынужден обходиться сразу без нескольких ведущих форвардов. А те, кто в строю, не в полной мере оправдывают ожидания. В первую очередь это относится Никите Сошникову, который в прошлой "регулярке" забросил 27 шайб, а в этой пока отличился всего семь раз. В ЦСКА он пришел из "Салавата Юлаева" по ходу сезона и неожиданно заглох. Форвард не может забросить вот уже десять матчей подряд, а в игре с "Динамо" не нанес по воротам соперника ни одного броска.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы "Салават Юлаев" Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Максим Чудов о сборной по биатлону: Команда идет по нарастающей
Макгрегор отстранен от боев на полгода