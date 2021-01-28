"Авангард" и "Салават Юлаев" досрочно вышли в плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги вступил в завершающую фазу, а значит, борьба за места в плей-офф (в каждой конференции их по восемь) близка к своей развязке. Напомним, последние матчи в "регулярке" будут сыграны 27 февраля, а 2 марта начнется плей-офф. Впрочем, некоторые команды участие в Кубке Гагарина обеспечили себе досрочно. Первыми это сделали лидеры Запада и Востока, ЦСКА и казанский "Ак Барс" соответственно, а накануне к ним присоединились омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

Путевку в плей-офф "ястребам" принесла гостевая победа над худшей командой лиги, рижским "Динамо" - 2:1. Правда, легкой ее назвать нельзя. Хозяева открыли счет на первой же минуте, потом дважды пропустили, но не сдались и до последнего имели шансы перевести игру в овертайм.

- В третьем периоде мы сделали игру достаточно интересной, угодив в неприятную ситуацию с удалениями, - констатировал наставник "Авангарда" Боб Хартли. - Тем не менее здорово действовали в меньшинстве, нейтрализовали моменты соперника. Не самый лучший матч для нас, но главное, что взяли два очка.

Для "Авангарда" это 12-й выход в плей-офф КХЛ. Омичи лишь однажды не участвовали в розыгрыше Кубка Гагарина - в сезоне 2013/2014.

А вот "Салават Юлаев", который вчера в гостях одолел хабаровский "Амур" - 3:2, входит в четверку клубов, ни разу не пропускавших плей-офф. Присоединиться к омичам и уфимцам мог еще и магнитогорский "Металлург", встречавшийся накануне с московским "Спартаком". Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Тем временем ЦСКА, заполучив путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, резко сбавил обороты, проиграв уже два матча кряду с общим счетом 2:7. Последними армейцев огорчили московские динамовцы - 4:1. Неудачи подопечных Игоря Никитина можно отчасти объяснить травмами: ЦСКА вынужден обходиться сразу без нескольких ведущих форвардов. А те, кто в строю, не в полной мере оправдывают ожидания. В первую очередь это относится Никите Сошникову, который в прошлой "регулярке" забросил 27 шайб, а в этой пока отличился всего семь раз. В ЦСКА он пришел из "Салавата Юлаева" по ходу сезона и неожиданно заглох. Форвард не может забросить вот уже десять матчей подряд, а в игре с "Динамо" не нанес по воротам соперника ни одного броска.