Байден объявил Huawei опасностью для национальной безопасности

Новая администрация США продолжит курс конфронтации в отношении китайского поставщика сетевого оборудования Huawei, сообщает портал insidetrade.com.

Телекоммуникационное оборудование таких непроверенных поставщиков, как Huawei, представляет собой угрозу национальной безопасности, заявила в Вашингтоне пресс-секретарь администрации Джен Псаки. По ее словам, США обеспечат, чтобы операторы внутренних сетей не использовали запчасти от таких поставщиков, и будут работать с союзниками для обеспечения безопасности коммуникаций.

Министерство торговли США в мае 2019 года внесло компанию Huawei в список Бюро промышленности и безопасности (BIS). Это означает, что американские экспортеры должны получить лицензию от бюро в соответствии с презумпцией отказа перед поставкой в компанию Huawei или в любой из ее десятков дочерних компаний.

Бывший президент Дональд Трамп также считал Huawei угрозой безопасности. США подозревают, что данные клиентов используются для шпионажа. Частная китайская компания опровергла эти обвинения.