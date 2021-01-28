Банки в России установили рекорд по числу выданных ипотечных кредитов

Благодаря снижению ставок и масштабным госпрограммам выдачи ипотечных кредитов за 2020 год выросли также на рекордные 25%, превысив результат 2019 года (20%), отмечает Банк России в обзоре банковского сектора.

Однако высокий рост стоимости жилья (около 15% за 2020 год) на фоне сокращение доходов населения в значительной степени нивелирует выгоду для заемщиков от более низких ставок, указывает регулятор.

О росте цен на жилье говорит и увеличение размера среднего ипотечного кредита. По данным НБКИ, за год он достиг рекордных 2,81 млн руб. (+11,4% к декабрю 2019 года).

Опасения Банка России вызывает рост доли кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом: с 28% во II квартале, когда была запущена программа льготной ипотеки (в рамках которой минимальный взнос - 15%), до 35% от выдач в III квартале 2020 года.

"Приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается людям, у которых довольно высокая долговая нагрузка", - отметил Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов на брифинге. По данным ЦБ, в III квартале среди получателей кредитов с низким первоначальным взносом 16,6% тратят на обслуживание кредитов более 80% доходов, еще 34,2% - от 50 до 80% доходов.

Рост стоимости жилья, накладывающийся на увеличение выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам, ведет к накоплению рисков на ипотечном рынке, считает Александр Данилов.