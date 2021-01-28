Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Игорь Зубков 
12:46 28.01.2021

Банки в России установили рекорд по числу выданных ипотечных кредитов

Банки выдали в 2020 году рекордные 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в предыдущем году, когда ипотеку взяли 1,2 млн человек. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Благодаря снижению ставок и масштабным госпрограммам выдачи ипотечных кредитов за 2020 год выросли также на рекордные 25%, превысив результат 2019 года (20%), отмечает Банк России в обзоре банковского сектора.

Фото: iStock
Названы регионы, где размер ипотечных кредитов вырос на 17-20%

Однако высокий рост стоимости жилья (около 15% за 2020 год) на фоне сокращение доходов населения в значительной степени нивелирует выгоду для заемщиков от более низких ставок, указывает регулятор.

О росте цен на жилье говорит и увеличение размера среднего ипотечного кредита. По данным НБКИ, за год он достиг рекордных 2,81 млн руб. (+11,4% к декабрю 2019 года).

Опасения Банка России вызывает рост доли кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом: с 28% во II квартале, когда была запущена программа льготной ипотеки (в рамках которой минимальный взнос - 15%), до 35% от выдач в III квартале 2020 года.

"Приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается людям, у которых довольно высокая долговая нагрузка", - отметил Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов на брифинге. По данным ЦБ, в III квартале среди получателей кредитов с низким первоначальным взносом 16,6% тратят на обслуживание кредитов более 80% доходов, еще 34,2% - от 50 до 80% доходов.

Рост стоимости жилья, накладывающийся на увеличение выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам, ведет к накоплению рисков на ипотечном рынке, считает Александр Данилов.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
26.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать

ЖКХ
26.01.2021

В РФ зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

В РФ зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России в 2020 году на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Аналитики объяснили это тем, что в связи с COVID-19 некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ

ЖКХ
26.01.2021

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

Принцип "Инфляция-минус" позволил избежать неограниченного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость коммунальных услуг в 2020 году увеличилась на 3,1% по стране при инфляции в 4,9%. Об этом говорится в сообщении ФАС