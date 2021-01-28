Во втором по значимости на континенте Еврокубке завершился первый круг стадии Топ-16. Борьбу за трофей в этом престижном турнире продолжают два наших клуба. На подходе к экватору раунда и УНИКС (Казань), и краснодарский "Локомотив-Кубань" дружно одержали победы.

Казанцы уверенно обыграли в черногорском городе Бар местную команду "Морнар" - 87:70. УНИКС пока не знает неудач в Топ-16 и лидирует в группе "Н". Напомним, что для попадания в плей-офф нужно в своем квартете занять первое или второе место из четырех участников.

Куда более интригующей выглядит турнирная судьба "Локомотива-Кубани", возглавляемого бывшим наставником сборной России Евгением Пашутиным. Южане стартовали во втором раунде соревнований с поражений от французского "Леваллуа" и итальянского "Тренто", поэтому третья, домашняя игра против сербского "Партизана" (Белград) имела важнейшее значение.

Еще под занавес третьей четверти счет был равным - 49:49. Но за считаные секунды до короткого перерыва двумя точными штрафными бросками отличился Миндаугас Кузминскас, а вскоре дальним попаданием отметился Уилл Каммингс. Таким образом, к началу заключительного отрезка встречи хозяева подошли с перевесом "плюс 5".

Решающей для определения исхода матча оказалась "треха" в исполнении все того же Кузминскаса за 3 мин. 45 сек. до сирены об окончании основного времени матча. В турнирную таблицу зафиксирован такой результат - 74:67 в пользу краснодарцев.

Лучшими бомбардирами в составе "железнодорожников" стали Уилл Каммингс (15), Джордан Кроуфорд (14), Миндаугас Кузминскас (12) и Мантас Калниетис (10).

В таблице группы "F" сложилась крайне запутанная и потому весьма интригующая ситуация. С победами во всех трех проведенных играх лидирует французский "Леваллуа" из пригорода Парижа, а дальше с одним выигрышем идут наш "Локомотив-Кубань), "Партизан" (Сербия) и "Тренто" (Италия).

Теперь в следующем туре Топ-16 УНИКС принимает "Морнар" на берегах Волги 3 февраля, кубанцы в этот же день выступят в Белграде на площадке "Партизана".

Вот комментарий рулевого "Локо" Евгения Пашутина по домашней игре с белградцами: "Мы контролировали ситуацию в защите. Все ребята, которые выходили на площадку, дали энергию, играли сердцем. Был физически жесткий контакт, мы выиграли много как бы ничейных мячей, не жалели себя. Увидели в действии ту защитную философию, к которой стремимся. Раньше в какие-то моменты мы эту философию теряли, но теперь собрались, объединились и действовали как одна команда. Плюс играли в умное нападение. Это то, что мы хотим видеть от ребят. Большое спасибо болельщикам, чувствовалась атмосфера и поддержка трибун. Они повели нас вперед под занавес игры, когда все решалось".

Евролига

В главном континентальном клубном соревновании состоялись игры 22-го тура "регулярки". ЦСКА на выезде победил германскую "Альбу" (71:68), "Зенит" из Санкт-Петербурга в Испании потерпел поражение от "Барселоны" (81:85), а подмосковные "Химки" дома оказали достойное сопротивление "Баварии" (Мюнхен), здесь судьба встречи решалась на последних секундах (93:95).

Парадокс: ЦСКА делит лидерство с "Барселоной" (по 16 побед и по 6 поражений), однако в стане "красно-синих" разгорелся серьезный конфликт между американским бомбардиром Майком Джеймсом и главным тренером греком Димитрисом Итудисом. В Берлине баскетболист из США не играл. Скорее всего, контракт будет расторгнут до завершения срока его действия.

А вот в "Химках", несмотря на недавнюю смену главного тренера Римаса Куртинайтиса на его бывшего помощника Андрея Мальцева и серию поражений в Евролиге, общая обстановка в команде позитивная.

Игра против баварцев вызвала у болельщиков БК "Химки" в основном позитивные эмоции, они увидели борьбу на площадке, огромное желание баскетболистов любимого клуба добиться победы и порадовать своих фанатов.

Безусловно, на плей-офф Евролиги подмосковным игрокам рассчитывать уже поздно, зато в Единой лиге лидер команды Алексей Швед и компания готовы реабилитироваться.