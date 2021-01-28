"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS

Стремление занять устойчивую нишу в реализации легковых автомашин все активнее проявляет совместное белорусско-китайское производство автомобилей, констатируют местные аналитики. Этот вывод подтверждается и презентацией СЗАО "Белджи" новой модели - кросс-хэтчбека Geely GS, информирует в четверг, 28 января, БЕЛТА.

Это машина на все случаи жизни, утверждают те, кто уже опробовал новинку в деле. Универсальная модель, по их мнению, создана не только для городских магистралей, но и уверенно ведет себя на провинциальных ухабах. Это пятиместное просторное авто относится к классу С. В нем предусмотрены бесключевые доступ в автомобиль и запуск двигателя, мощность которого составляет 133 л.с. Длина машины достигает почти четырех с половиной метров, по ширине - чуть меньше двух, а вот что касается емкости багажника, то она составляет более одной тысячи литров.

"Да и по безопасности, судя по результатам сертификации C-NCAP, автомобиль получил пять звезд", - подтвердил агентству заместитель директора "Белджи" Николай Лисовский, пояснив, что в республике автомобиль будут выпускать в комплектациях "Комфорт" и "Люкс" и четырех цветах (кристальный белый, белое золото, кианитово-синий и марсианский красный).

Пока на предприятии, уточнил его руководитель Геннадий Свидерский, осуществляется "крупноузловая сборка, но в случае достаточного спроса мы, возможно, поставим эту модель в план освоения производства по полному технологическому циклу".

Остается напомнить, что автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза и испытаны по методике Euro NCAP.