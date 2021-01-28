Сандерс заработал почти 2 млн долларов на товарах со своим фото в варежках

Почти два миллиона долларов заработал сенатор США Берни Сандерс благодаря продаже товаров, на которых он изображен сидящим на стуле и в варежках в ожидании церемонии инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе законодателя.

"Сенатор Сандерс объявил, что заработал 1,8 миллиона долларов за последние пять дней для благотворительных организаций Вермонта", - цитирует заявление РИА Новости. Фотографии были размещены на футболках, толстовках и наклейках.

На прошлой неделе Сандерс разместил на своем сайте первую информацию о товарах и они разошлись за полчаса. Добавленные в выходные предметы были распроданы к утру понедельника, сообщает пресс-служба.

Напомним, Берни Сандерс стал героем фотоколлажей после того, как на инаугурации Байдена его сфотографировали, устроившимся на стуле, в варежках и со скрещенными ногами. Сообщалось, что варежки Сандерсу связала учительница из Вермонта Дженна Эллис, а нитки взяла из старых свитеров.