Борисов: Доля российских товаров в госзакупках выросла до 57% в 2020 году

Российские товары и услуги по итогам прошедшего года составили 57% в системе госзакупок. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании у президента.

"Если исходить из стоимости поставленных товаров, доля отечественной продукции в государственных закупках выросла с 49% в 2019 году до 57% в 2020 году", - сказал он. В денежном выражении это дало отечественным производителям дополнительно 300 млрд рублей, а всего - 1,7 трлн рублей, уточнил Борисов.

"Рассчитываем с введением закона о квотировании в этом году, что доля российских и услуг в госзакупах вырастет как минимум на 7% в этом году", - добавил вице-премьер РФ.