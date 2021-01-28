Указ главы Республики Бурятия от 27 января 2021 года № 18 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14):

1.1. В пункте 9:

1.1.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Возобновить деятельность культурно-досуговых учреждений Республики Бурятия при условии одновременного присутствия не более 50 % посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.1.2. Абзац пятый считать абзацем шестым.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







