Несмотря на пандемию и массовую реструктуризацию кредитов, чистая прибыль банков за 2020 год составила 1,6 трлн рублей - немногим меньше, чем в докризисном 2019 году (1,7 трлн рублей), сообщил Банк России.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Зубков

Банки не только не сократили, как в предыдущие кризисы, кредитный портфель, но и существенно нарастили его и сохранили запас прочности по капиталу, отметил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов на брифинге. Тем самым они помогли экономике и заемщикам перенести острую фазу кризиса.

За 2020 год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше, чем за 2019 год. Ипотечный портфель вырос почти на 25%, превысив результат 2019 года (20%) благодаря госпрограмме дешевой ипотеки на новостройки. Темп роста потребкредитования, напротив, сократился более чем вдвое (до 9,2%), что ЦБ связывает и со снижением доли одобряемых кредитов, и с более осторожным отношением заемщиков, не уверенных в сохранении уровня доходов.

Из всех сегментов ЦБ беспокоит только ипотека. Повышенный спрос на жилье привел к росту цен (около 10,5% за 9 месяцев 2020 года) на фоне сокращения доходов населения, что в значительной степени нивелирует выгоду от более низких ставок. Растет доля кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом: с 28% во II квартале до 35% в III квартале, причем половина таких кредитов выдается людям, которые тратят на выплаты по долгам свыше 50% дохода.

Прибыль банковского сектора в 2021 году составит не менее 1 трлн рублей, прогнозирует Данилов. По оценке старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, прибыль окажется в пределах 1,3 трлн рублей. К ее снижению приведут некоторое замедление темпов роста активов, формирование дополнительных резервов, а также сокращение процентной маржи из-за низких процентных ставок, эффект от которых банки еще не ощутили в полной мере, считает Проклов.

Чистые процентные и комиссионные доходы банков в 2020 году заметно выросли (на 284 млрд и 111 млрд рублей соответственно), расходы на создание резервов на возможные потери увеличились на 426 млрд рублей. Пока банки могут досоздавать резервы из прибыли.

На 395 млрд рублей банки увеличили процентные и комиссионные доходы за год

Всего с конца марта банки реструктурировали кредиты на 6,8 трлн рублей (10% портфеля): 5,2 трлн юрлицам, 0,8 трлн МСП и 0,8 трлн физлицам. Просроченная задолженность по ним незначительна, однако, по оценке самих банков, им придется досоздать резервы по 20-30% реструктурированных кредитов (2-3% общего кредитного портфеля). Объем дорезервирования, полагает ЦБ, не превысит 2% портфеля и сильно растянется во времени - в предыдущие кризисы вызревание проблемных кредитов занимало от двух до четырех лет. Это посильно для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала, отмечает Банк России.