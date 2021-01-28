Часть мигрантов из ЕАЭС будут проходить в России медосвидетельствование

Мигранты из стран Евразийского экономического союза, желающие оставаться в России более трех месяцев, должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сказал он на заседании правительства. Также планируется усовершенствовать систему идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы.

Инициативы в сфере миграционного законодательства кабинет министров рассмотрел на заседании. Изменения коснутся тех, кто приезжает из стран Евразийского союза, подчеркнул Мишустин. В прошлом году на территории нашей страны находилось порядка 2,5 миллиона граждан этих государств.