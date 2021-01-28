Чемпионат мира по фигурному катанию никто не отменял

110-й чемпионат мира должен пройти с 22-го по 28-е марта в Стокгольме. Столица Швеции принимает первенство в 14-й раз.

А в четверг состоялось онлайн-заседание Совета Международного союза конькобежцев (ИСУ). Насколько мне лично известно, никто не собирался ничего отменять. На повестке дня было множество других вопросов. Их обсуждение заняло пару часов.

А Стокгольм? Все идет, как и шло.

Ситуация осложняется тем, что буквально на днях власти страны, поначалу рассчитывавшие, что все коронавирусные беды пройдут сами собой, отчаялись и, поняв, что ошибались в своем неоправданном оптимизме, ввели строгие ограничительные меры для въезда в страну. А Федерация фигурного катания Швеции еще в декабре отменила все турниры. Правда, сугубо внутренние. О том, что запрет касается проведения международных соревнований, не сообщалось.

Напомним, что ИСУ, предвидя все сложности, резко сократил число официальных лиц (два на всю команду), тренеров (один на фигуриста или пару) и даже судей, отправляющихся на мировое первенство. И плюс, вернее минус, - никаких приглашенных со стороны национальных федераций и самих спортсменов, которые раньше платили 50 процентов от суммы пребывания.

Но если второй год подряд не проводить чемпионат мира, то фигурное катание может понести невосполнимые потери: не всем спортсменам дано дождаться возобновления состязаний. Ни призовых, ни мотивации. Отсутствие официальных турниров может отбросить популярнейший вид спорта на годы назад. И пусть российским фигуристам из-за известных политических, не спортивных решений, придется выступать в командных состязаниях чемпионата мира под предположительным названием FSR - Figure Skating Russia, все равно это дает шанс показать силу и прогресс отечественного фигурного, и не только женского. Нам надоело ждать и надеяться, а фигуристам - терять так быстро летящие годы.

Да и ИСУ, несмотря на пандемию, провел несколько важнейших соревнований по скоростному бегу на коньках, например, чемпионат Европы. Тогда почему, что дозволено конькобежцам, запрещается фигуристам?

Сколько "за" и "против".

Но все они могут мгновенно потерять какое-либо значение, если в Швеции поступят, как в соседней Норвегии, и наглухо закроют границы. Как тогда въезжать в Стокгольм? Да никак.

О судьбе чемпионата мира по фигурному катанию-2021 будет, возможно, сообщено в пресс-релизе ИСУ, который Союз конькобежцев регулярно распространяет. Значит, придется снова подождать.