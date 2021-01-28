Что будет с рублем после заседания ФРС США

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Рубль с начала января проявляет относительную курсовую стабильность, торгуясь в паре с долларом США в коридоре 73-76, с евро - 89-92. Российская валюта получила поддержку в виде повышения ценовой конъюнктуры нефти в район 55-56 долларов за баррель. Основным же фактором давления на рубль и долговой рынок РФ стало усиление геополитических рисков и неопределенности, в том числе в свете смены президентской власти в США.

В целом развивающиеся валюты с начала года несут незначительные потери к доллару на фоне усиления вирусных рисков в Европе и Китае и задержки вакцинации в ряде стран. При этом сама американская валюта склонна к ослаблению из-за ультрамягкой монетарной политики Федрезерва и масштабных стимулирующих вливаний в экономику. Индекс доллара (DXY) находится вблизи трехлетних минимумов.

С учетом сохранения ФРС околонулевых ставок и стимулирующего характера монетарной политики краткосрочно мы не ожидаем усиления американской валюты на валютном рынке. Это потенциальный позитив как для сырьевых цен, так и для валют emerging markets, в том числе для рубля.

При этом положение рублевых активов в ближайшие недели продолжит зависеть как от общерыночных факторов, так и от геополитических аспектов. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и проблем с поставками вакцины рисковые активы могут понести потери, а доллар, рассматриваемый как защитный актив, укрепится. Усиление санкционных рисков может стать дополнительным фактором давления на рублевый курс. Если данные риски реализуются, рубль может отойти к пятилетним минимумам в районе 82 рублей за доллар и 94 - за евро.

При этом наш базовый сценарий, как и общий консенсус рыночных ожиданий, предусматривает постепенное улучшение ситуации с пандемией, поскольку усиление карантинных мер в Европе и Китае, а также массовая вакцинация должны начать давать положительный эффект. При этом резкое усиление геополитического давления в отношении России в обозримой перспективе представляется маловероятным.

По нашим оценкам, в условиях сохранения внешних рисков на сдержанном уровне и ценовой конъюнктуры в нефти вблизи текущих значений курс рубля к доллару в ближайшие недели может формироваться в переделах 73-77 рублей, к евро - 89-92,5 рубля.