"Дать дуба в округе Юба": вспомним о виданном у Джоэла с Итаном

Предпенсионного возраста тётенька, тихая и незаметная, как комнатное растение, в свой день рождения, о котором все, включая её мужа, забыли, застаёт этого самого мужа с любовницей в номере мотеля. Тот от неожиданности хватается за сердце и даёт дуба, любовница сбегает, а неожиданно овдовевшая именинница прямо у бездыханного тела садится в прострации телевизор смотреть. И тут на неё снисходит озарение, благодаря телевизору как раз: там все последние дни в центре внимания безутешные родители пропавшей девочки. А тётеньке же страсть как охота хоть немножко тоже в центре внимания побыть. Для этого муженька она закапывает под качелями и объявляет его похищенным. Закапывает вместе с его сумкой, даже не проверив содержимого, а в сумке лежат три миллиона, которые покойный должен был отмыть для азиатской мафии.

"Дать дуба в округе Юба" (локализация оригинального названия Breaking News in Yuba County заслуживает какой-нибудь специальной премии) - совершенно бесстыжее подражание братьям Коэн. Наиболее чернушным и легковесным их опусам, где потешно идиотские поступки потешных идиотов приводят к невообразимым катастрофическим последствиям, потешным и идиотским притом, по ходу дела затрагивая и вовлекая всё больше и больше потешных идиотов, которые потешно идиотничают и не менее потешно друг за дружкой мрут. Ну, вы знаете такие фильмы братьев Коэн. Да, и единственный вменяемый и рассудительный персонаж здесь - женщина-коп. Правда, чернокожая, что для братьев Коэн не столь характерно, зато очень характерно для Голливуда образца 2021 года.

Что-то такое вполне бы мог снять по забытому на дальней полке шкафа и случайно найденному спустя годы коэновскому сценарию Джордж Клуни - как это было с "Субурбиконом", тех же конфигураций макабром. Но снял Тейлор Тейт, востребованный обычно на продюсерских проектах (снулый закос под Хичкока "Девушка в поезде" и шпионский боевик третьего сорта "Агент Ева", среди прочего), а сценарий за авторством безвестной Аманды Идоко был выужен из "Чёрного списка". И ничего, вполне достойную реплику смастерили, невооружённым глазом не отличишь почти, разве что порой чувство меры и вкуса создателям изменяет - скажем, без пошлого гэга с нечаянно вывалившейся правой грудью дородной актрисы Бриджет Эверетт фильм бы нисколько не потерял. Зато разных звёзд набрали прилично, и звёзды те, как полагается, самозабвенно паясничают.

Миниатурная певица Аквафина играет, например, дочь азиатского криминального авторитета, который считает её недостойной быть наследницей бизнеса, потому как она якобы имеет недостаточно грозный вид, да к тому же отдала для отмывания три миллиона банковскому служащему, а тот взял и исчез. Та, соответственно, пытается деньги вернуть и мнение насчёт себя опровергнуть, в процессе излишне усердствуя с устрашением встречных. А Джульетт Льюис и Мила Кунис играют тележурналисток с конкурирующих каналов, одна более популярная, вторая приходится главной героине (оскароносная Эллисон Дженни, к слову) сводной сестрой. Она им по очереди эксклюзивы выдаёт, а так как сама умом и дальновидностью не блещет, постоянно путается в показаниях и придумывает всё новое враньё. Чем вызывает подозрения со стороны упомянутой женщины-копа.

И это только чуть больше половины активно действующих лиц и протянутых меж ними сюжетных нитей - там ещё и Джимми Симпсон в роли завязавшего ради семьи уголовника, которому приходится ради семьи же развязать, и Ванда Сайкс в роли мечтающей о криминальной романтике владелице супермаркета, и так далее. При этом не особо уж хитро всё закручено или запутано. Следить за непредсказуемым (то есть почти все предсказуемо умрут, но в непредсказуемый момент и непредсказуемым образом) развитием событий легко и весело, никаких мозговых сверхусилий, по крайней мере, не требуется. Считывать заложенные смыслы ещё легче, потому что они сами с поверхности испаряются. Ну, то есть и так очевидно же, что современный мир крутится вокруг жаждущих внимания людей, а современная медиаиндустрия заточена на то, чтобы жажду эту поддерживать, Андрей Малахов не даст соврать. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

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