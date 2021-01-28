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28.01.2021 01:55
Рубрика: В мире

Демократы предложили сделать Вашингтон 51 американским штатом

Текст: Максим Макарычев
Демократы внесли в нижнюю палату конгресса законопроект с предложением сделать Вашингтон, округ Колумбия, 51 американским штатом. Хотя контролируемая демократами палата представителей может принять его, шансы добиться одобрения сената почти равны нулю, отмечают эксперты.

Автор законопроекта - 83-летняя афроамериканка-демократ Элеонор Холмс Нортон - сообщила, что в палате представителей у нее "более двухсот соавторов". Новый штат предлагается назвать "округ Колумбия" с учетом того, что в Америке уже есть штат Вашингтон со столицей Олимпия, который находится на другом конце страны, на северо-западе США.

Фото: REUTERS
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"Мы готовы обеспечить представительство при голосовании и полное местное самоуправление для 712 тысяч жителей округа Колумбия", - пояснила Нортон в интервью NBC News. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства Стени Хойер взяли на себя обязательство вынести законопроект на голосование.

Демократы после довыборов в январе контролируют сенат: при разделении 50 на 50 мест вице-президент США Камала Харрис, являющаяся не избранным, а назначенным президентом спикером верхней палаты, может отдать свой голос в пользу однопартийцев. Но демократам нужно будет преодолеть порог в 60 голосов, необходимый для принятия закона, а это означает, что им потребуются голоса минимум 10 республиканцев. Многие законодатели республиканской партии высказались против создания штата, потому что его представительство в конгрессе почти наверняка будет демократическим, включая два новых места в сенате. Последние три десятилетия Вашингтон, который на 70 процентов состоит из афроамериканцев, симпатизирующих "партии осла", контролируется демократами.

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