В РЭЦ рассчитывают, что и в 2021 году удастся удержать позитивную динамику в денежном выражении, но мнения экспертов кардинально отличаются, обратила внимание Никишина. В правительстве идет обсуждение методики расчета - некоторые экспортные статьи могут переосмыслить. Например, понять, насколько системным был прирост в 2020 году экспорта АПК и золота. От этого будут зависеть прогнозы. Но совершенно однозначно, год будет очень непростой, отметила Никишина. А впереди масштабная задача - согласно обновленному нацпроекту по поддержке экспорта Россия должна нарастить выручку от поставок ННЭ на 70% к 2030 году. Точкой отсчета станут результаты 2020 года.

Ставку РЭЦ будет делать на развитие сервисов "одного окна для экспортеров", чтобы максимально упростить выход российских товаров за рубеж. За 2 месяца существования этой цифровой платформы на ней зарегистрировалось 1500 компаний. К 2024 году их должно стать 6 тысяч. Через систему межведомственного взаимодействия к платформе подключили 12 ведомств, включая ФТС и ФНС (постепенно подключится еще 20). Через 3-4 года на платформе будет не менее 30 сервисов. Первые уже запущены сейчас. Популярностью пользуется программа компенсации части затрат на участие в выставочных мероприятиях. "Офлайн-выставки постепенно восстанавливаются, - рассказала Никишина. - В феврале мы уже вывозим наши кондитерские компании на выставку продуктов питания в Арабские Эмираты".

До 2030 года Россия должна нарастить экспортную выручку на 70%

Дальнейшее развитие экспорта будет также связано с ростом электронной коммерции. В прошлом году РЭЦ опробовал новые методы продвижения российской продукции в Китае - глава компании лично провела 2 стрима (прямых эфира) с популярными китайскими блогерами. Также в системе "одного окна" РЭЦ планирует запустить сервис, позволяющий экспортерам размещать свои товары сразу на нескольких маркетплейсах.