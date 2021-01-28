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28.01.2021 15:15
Рубрика: Общество

Камень из пещеры в Израиле оказался древнейшим шлифовочным орудием

Текст: Алена Ларина
Фото: Iris Groman-Yaroslavsky / sciencenews.org Фото: Iris Groman-Yaroslavsky / sciencenews.org
Фото: Iris Groman-Yaroslavsky / sciencenews.org

Доломитовый камень округлой формы, найденный в пещере Табун в Израиле, оказался самым древним из известных сегодня инструментов для шлифовки поверхностей. По оценкам ученых, он изготовлен около 350000 лет назад.

Фото: Denis Gliksman, Inrap
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Впервые пещера Табун, расположенная на Кармельском хребте, была обследована археологами в 1931 году. Тогда в ней нашли останки неандертальцев и кремневые орудия.

Второй, более древний культурный слой был обнаружен и исследован в 1967-1972 годах. Археологи нашли в пещере более 1900 каменных рубил, относящихся к позднему нижнему палеолиту. Возраст самых древних из них оценивается в 350000 лет. Среди находок был доломитовый булыжник округлой формы. В то время исследователи не обратили на него особого внимания.

Но современные ученые из Лаборатории доисторических исследований университета Хайфы Израиля под руководством Рона Шимельмитца, изучив его, пришли к выводу, что это не просто камень, древние люди использовали его как шлифовальный инструмент.

Археологи исследовали микроскопические следы механических повреждений на поверхности булыжника, выяснив, что они появились в результате абразивного изнашивания. Чтобы понять, связано ли это с деятельностью человека, они проанализировали износостойкость доломитовой породы, из которой изготовлено орудие.

Для подтверждения гипотезы были взяты девять похожих образцов, которые протестировали на поверхности базальта, древесины средней твердости и оленьей шкуры. Похожие следы истирания получились при взаимодействии инструмента со шкурой животного. Причем, камень из израильской пещеры на 150000 лет старше до сих пор известных науке древнейших инструментов для шлифовки поверхностей.

Общество Наука

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