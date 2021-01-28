Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии

Друг Народного артиста СССР Василия Ланового, переведенного в реанимацию и, как сообщалось, подключенного к аппарату ИВЛ, рассказал о его состоянии.

По словам Народного артиста РФ, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, его коллега действительно находится на аппарате искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

"То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня", - уточнил артист в комментарии "Звезде".

О госпитализации и диагнозе Ланового, вместе с супругой, актрисой Ириной Купченко заболевшего коронавирусом, стало известно в начале этого месяца.