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В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации

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    28.01.2021, 13:26
Текст:   Олег Усков

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова подтвердили, что 87-летний Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший COVID, переведен в реанимацию.

Перед этим сообщалось, что состояние актера тяжелое, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей", - рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.

О том, что у Ланового и его супруги, актрисы Ирины Купченко обнаружен коронавирус, стало известно сразу после Нового года.

Уточнялось: у актера было выявлено поражение 5% легких и поставлен диагноз "пневмония".

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