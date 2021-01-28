В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова подтвердили, что 87-летний Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший COVID, переведен в реанимацию.
Перед этим сообщалось, что состояние актера тяжелое, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей", - рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.
О том, что у Ланового и его супруги, актрисы Ирины Купченко обнаружен коронавирус, стало известно сразу после Нового года.
Уточнялось: у актера было выявлено поражение 5% легких и поставлен диагноз "пневмония".