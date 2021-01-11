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Заболевшие COVID актеры Лановой и Купченко остаются в больнице

Наше кино
    11.01.2021, 14:01
Текст:   Олег Усков

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, Народная артистка РСФСР Ирина Купченко, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, будут находиться в больнице до полного выздоровления.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Как рассказала ТАСС Ирина Петровна, актеров выпишут только после получения трех отрицательных результатов теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что 86-летний Лановой пошел на поправку.

Лановой и Купченко, ставшая третьей женой артиста, сочетались браком в 1972 году. До Купченко Василий Семенович был женат на актрисах Татьяне Самойловой (умерла в 2014 году) и Тамаре Зябловой (погибла в автокатастрофе в 1971-м).

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