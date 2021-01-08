Появились подробности о состоянии заразившегося COVID Василия Ланового

86-летний Народный артист СССР Василий Лановой, ранее госпитализированный с COVID-19, выздоравливает. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора артиста Антонину Журавлеву.

"Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет", - рассказала директор.

Журавлева напомнила, что у Ланового было пятипроцентное поражение легких, "но сейчас ушло, все в порядке" - в организме артиста уже появились антитела в "нормальном количестве".

По словам директора, она разговаривала с актрисой Ириной Купченко, супругой Ланового, сообщившей: Василий Семенович возмущается, что его не пускают гулять на улицу. "Так что все в порядке, выздоравливаем", - заверила Журавлева.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по лентам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Дни Турбиных", "Семнадцать мгновений весны", "Петровка, 38", "Огарева, 6".