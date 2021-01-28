Джабаров оценил призыв генсека НАТО противостоять "агрессии" РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал некорректными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен усиливаться для противостояния "российской агрессии".

"Россия никому не угрожает. Зачем он призывает НАТО быть более бдительными и аккуратными, готовиться к агрессии со стороны России, непонятно, зачем он разжигает такие настроения", - сказал он в беседе с RT.

При этом Джабаров напомнил, что "НАТО уже находится в странах Прибалтики, уже и в Румынии, в Польше, в Чехии, то есть во всех странах бывшего Варшавского договора". "То есть НАТО двигается к России, поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно", - считает парламентарий.

"Я считаю, что это неправильно и некорректно устами такого уважаемого человека, как Столтенберг, делать подобные заявления, - заключил Владимир Джабаров.