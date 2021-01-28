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28.01.2021 12:36
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, какие виды бизнеса выиграют от лесной стратегии

Текст: Алексей Дуэль

Стратегия развития лесной отрасли, которую сегодня рассматривает правительство, предусматривает более грамотно и экономически эффективное использование лесов, а также открывает дополнительные возможности для получения доходов предприятиями отрасли, прокомментировал документ директор международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности Максим Лобовиков.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Михаил Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса

"Стратегия предусматривает переход российского лесного хозяйства на принципы интенсивного лесопользования, - отметил эксперт. - В 90-е годы только на 20% использовалась расчетная лесосека. Лес за это время вырос, спрос на рынке и технологии переработки древесины тоже изменились. Теперь надо научиться планировать перспективы спроса на рынке лесной продукции и использовать то, что сейчас дает лес. Выросла осина - надо научиться перерабатывать осину, выросла береза - нужно перерабатывать березу".

Задачу выращивать ценные хвойные породы никто не отменял, добавил Максим Лобовиков. Однако, по его словам, уже сейчас кубометр березового фанерного кряжа (нижней части ствола) стоит дороже, сосновая древесина.

"Интенсивность лесопользования заключается и в том, чтобы стимулировать глубокую переработку внутри страны, - сказал Максим Лобовиков. - На каждом предприятии можно не просто пилить и продавать круглый лес и заниматься пиломатериалами, но и производить какие-то изделия из древесины. Это все будет увеличивать доходы лесного комплекса. Лес на корню - 50 рублей за кубометр, а сортименты, пиловочник и пиломатериалы - по 6 тысяч рублей за кубометр". Если же изготовить оконные или дверные блоки, мебель, то цена будет уже совсем другой, считает эксперт.

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